Nagelsmanns Klarstellung Richtung Streich

Auch Julian Nagelsmann freut sich über das Sportgerichtsurteil zum Wechselfehler in Freiburg - hatte diesbezüglich aber noch ein Anliegen am Freitag.

Dass das DFB-Sportgericht den Einspruch des SC Freiburg gegen die Wertung des Bayern-Spiels zurückgewiesen hat, der 4:1-Auswärtssieg also bestehen bleibt, freut auch Julian Nagelsmann. "Ich glaube, das ist klar und auch nicht verwerflich", sagte der Trainer am Freitag in München. Trotzdem war das Thema für ihn damit noch nicht ganz abgeschlossen.

Unter der Woche hatte Nagelsmann die Freiburger Verantwortlichen öffentlich für ihre Entscheidung kritisiert, die Spielwertung anzufechten. Dazu stellte er nun klar: "Ich bin in keinster Weise enttäuscht von Freiburg und auch nicht enttäuscht von Christian Streich oder Jochen Saier oder von wem auch immer. Überhaupt nicht. Ich bin Christian Streich keinen Meter böse, weil sie das gemacht haben."

Er, Nagelsmann, habe nur seine eigene Meinung gesagt. "Aber bis ich von jemandem persönlich enttäuscht bin, müssen schon andere Dinge passieren, die weit über das Berufliche hinausgehen", lächelte er. "Ich finde Christian Streich immer noch herausragend als Typ und als Trainer. Daran hat die Anfechtung des Spiels nichts geändert. Das ist mir schon noch mal ein Anliegen, das kundzutun."