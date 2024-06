Nagelsmanns Gefühl: "Kommen in nächster Zukunft an die 100 Prozent"

Exakt eine Woche vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland bestreitet die Nationalmannschaft am Freitag in Mönchengladbach ihre Generalprobe gegen Schottland. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat klare Forderungen an sein Team.

Von der Fußballer-Floskel, wonach einer verkorksten Generalprobe oft ein erfolgreiches Turnier folgt, hält der Bundestrainer gar nichts. "Das Gesetz ist außer Kraft gesetzt", stellte Nagelsmann am Donnerstag nach der Ankunft in Mönchengladbach klar. Nach dem 0:0 gegen die Ukraine am Montag in Nürnberg erwartet er gegen die nicht für die EM qualifizierten Griechen, "dass wir dieses eine Tor auf jeden Fall machen, um zu gewinnen. Das Ergebnis ist immer wertvoll fürs Selbstvertrauen und Selbstverständnis".

Erfolgreiche Generalproben der Nationalmannschaft sind ohnehin Standard. Vor den letzten neun großen Turnieren brachte sich die DFB-Auswahl immer mit einem Sieg in Stimmung: Mal glanzvoll wie 2014 beim 6:1 über Armenien vor dem Abflug zur siegreichen Brasilien-WM. Oder auch zäh wie beim unansehnlichen 1:0 gegen den Oman vor der aus deutscher Sicht noch unansehnlicheren WM in Katar. Die letzte Generalproben-Pleite gab es auf den Tag genau vor 20 Jahren beim 0:2 gegen Ungarn. Ein erfolgreiches Turnier folgte für den damaligen Noch-Teamchef Rudi Völler bekanntlich nicht: Deutschland schied bei der EM in Portugal sang- und klanglos nach der Vorrunde aus.

Ich habe schon das Gefühl, dass wir in nächster Zukunft an die 100 Prozent kommen. Die Spieler sind extrem gewillt zu liefern. Julian Nagelsmann

20 Jahre später sind Ausgangsposition und Ambitionen im DFB-Tross ganz anders. "Ich sehe uns auf einem sehr guten Weg", urteilte Nagelsmann und fügte hinzu: "Ich habe schon das Gefühl, dass wir in nächster Zukunft an die 100 Prozent kommen. Die Spieler sind extrem gewillt zu liefern." Am Freitag sind auch die vier Champions-League-Finalisten mit von der Partie, von denen die unterlegenen Dortmunder Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen. Die mit dem Henkelpott gekrönten Real-Stars Antonio Rüdiger und Toni Kroos hingegen komplettieren Nagelsmanns EM-Wunschstartelf. "Das Feedback war, dass sie nicht so viel gefeiert haben, im Bewusstsein, dass da noch etwas Wichtiges kommt", berichtete Nagelsmann.

Rüdiger soll die Abwehr führen, die mit Nebenmann Jonathan Tah sowie den Außenverteidigern Joshua Kimmich und Maximilian Mittelstädt bestückt sein wird. Kroos hat auf der Doppelsechs an der Seite von Robert Andrich den Auftrag, ähnlich dominant wie im März gegen Frankreich und die Niederlande das Spiel zu lenken. In der Offensive setzt Nagelsmann wahrscheinlich wie gegen die Ukraine auf das Quartett Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Florian Wirtz und Kai Havertz. Den Fitnessstand von Musiala, der zum Saisonende wegen einer Kniereizung kürzertreten musste, bezifferte Nagelsmann auf 90 Prozent.

Sané als Teilzeitkraft

Dort ist Leroy Sané wohl noch nicht angekommen. Der schon seit Monaten durch eine Schambein-Entzündung eingebremste Offensiv-Allrounder macht nach eigener Einschätzung, aber auch nach Nagelsmanns Worten, Fortschritte bei Genesung und Fitness-Aufbau, absolvierte zwei volle Einheiten im Mannschaftstraining. "Er ist morgen eine Option", sagte Nagelsmann, freilich nicht für die Anfangsformation.

Vielmehr soll der Münchner, der nach seiner Roten Karte im November gegen Österreich die letzten drei Länderspiele ohnehin gesperrt war, als Joker kommen. "Es ist schon notwendig für ihn und seine Mitspieler, dass er spielt", sagte Nagelsmann, der jetzt schon weiß, dass er Sané beim Turnier nur als Teilzeitkraft einplanen kann: "Er hat jetzt einen ganz guten Weg gefunden, trotzdem ist es nicht so, dass wir ihn für jedes Spiel voll einkalkulieren können."

Kapitäns-Trio in Kader-Entscheidung eingebunden

Dabeihaben will Nagelsmann den schnellen du unberechenbaren Angreifer trotzdem. Nach der Partie gegen die Griechen muss der Bundestrainer noch einen Spieler aus seinem 27-köpfigen Aufgebot streichen, er will seine Entscheidung auch erst nach dem Schlusspfiff in Mönchengladbach bekanntgeben. Gefällt hat er sie schon mit seinem Trainerstab und dabei auch seine drei Kapitäne Gündogan, Kimmich und Thomas Müller in die Urteilsfindung mit einbezogen: "Ich habe sie gefragt, ob ein Spieler dabei ist, der sich im Umgang mit den anderen Spielern nicht so gut verhält." Das Trio verneinte und bestätigte damit den Eindruck, den Havertz vom Kader hat: "Wir sind als Mannschaft sehr zusammengewachsen. Die Niederlagen in den letzten Jahren schweißen zusammen. Wir haben eine Truppe, die auf und neben dem Platz sehr gut harmoniert."

Das gilt im Speziellen auch für Havertz und Füllkrug, die um den Platz im Sturmzentrum konkurrieren. "Beide kennen ihre Rollen", betonte Nagelsmann die Hierarchie, in der der Arsenal-Angreifer der Platzhirsch und der BVB-Stürmer eine der ersten Alternativen ist. "Wir sind froh, dass Fülle da ist. Mit ihm haben wir eine zusätzliche Option", sagte Nagelsmann. Eine Option, die gegen die Ukrainer noch schmerzlich vermisst wurde.