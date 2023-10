Nagelsmanns erster DFB-Kader: Drei Neulinge, vier Rückkehrer

Julian Nagelsmann hat sein erstes Aufgebot als neuer Bundestrainer zusammengestellt - mit einigen Überraschungen.

Ein Trio darf sich gleich zum Auftakt von Julian Nagelsmanns Amtszeit als Bundestrainer Hoffnungen auf das Debüt in der deutschen Nationalmannschaft machen. Nagelsmann nominierte für die bevorstehende USA-Reise erstmals die Neulinge Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Kevin Behrens (Union Berlin) und Chris Führich (VfB Stuttgart). Außerdem kehren nach teils längerer Abstinenz Mats Hummels (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (FC Bayern), David Raum (RB Leipzig) und Torhüter Bernd Leno (FC Fulham) in den Kreis der A-Nationalmannschaft zurück.

Andrich zeigt sich überrascht - BVB-Duo fehlt

"Ich habe mich natürlich riesig gefreut", sagte Andrich, dem bei Bundesliga-Spitzenreiter Leverkusen derzeit meist nur eine Jokerrolle zukommt, in einer ersten Reaktion. "Es war aktuell sehr überraschend, aber trotzdem freue ich mehr sehr über die Nominierung. Diesen Tag werde ich definitiv nicht vergessen."

Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) und Jamal Musiala (FC Bayern), die bereits im September von Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick nominiert worden waren, dann allerdings verletzt hatten abreisen müssen, sind wieder dabei, ebenso der damals nachnominierte Thomas Müller (FC Bayern). Nicht berufen wurden dagegen unter anderem die Dortmunder Emre Can und Nico Schlotterbeck, auch Matthias Ginter (SC Freiburg) fehlt im Aufgebot, das mit Leno nun vier Torhüter umfasst.

"Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen. Es ist unser Ziel, dass wir uns in der kurzen Zeit, die wir haben, maximal schnell aneinander gewöhnen und in den wenigen Trainingseinheiten versuchen, die Inhalte umzusetzen", zitiert der DFB Nagelsmann am Freitag. "Ich erwarte auch in dieser kurzen Zeit, dass man sieht, dass jeder Lust hat, für den DFB zu spielen, dass jeder Lust hat, Spiele zu gewinnen, auch im Hier und Jetzt. Jeder soll top fokussiert sein und mit dem nötigen Spaß, der nötigen Lust und vor allem der nötigen Gier die USA-Reise bestreiten."

Die DFB-Elf trifft am 14. Oktober (21 Uhr MESZ) in Hartford auf die USA, am 18. Oktober (2 Uhr MESZ, beide LIVE! bei kicker) in Philadelphia auf Mexiko und damit einen weiteren Co-Gastgeber der WM 2026. Am Sonntagabend kommt Nagelsmanns Mannschaft in Frankfurt/Main zusammen und bricht tags darauf gen Boston auf.