Nagelsmanns EM-Kader darf nur 23 Spieler umfassen

Anders als bei den letzten Turnieren müssen die Nationaltrainer bei der EM 2024 wieder mit 23 Spielern auskommen. Das kann auch ein Vorteil sein.

Spätestens am 7. Juni 2024 bis Mitternacht müssen sich Julian Nagelsmann und seine Trainerkollegen entschieden haben. Dann müssen die Aufgebote aller Teilnehmer an der EM 2024 in Deutschland online ausgefüllt und ein unterzeichneter Ausdruck an die UEFA-Administration gesendet worden sein.

Dabei darf jede Liste nur 23 Spieler umfassen. Nachdem die zuständigen Verbände bei der EM 2021 und der WM 2022 als Reaktion auf die Corona-Pandemie respektive die Belastung zahlreicher Spieler kurz vor dem Winter-Turnier in Katar noch jeweils 26 erlaubt hatten, kehrt die UEFA nun zum ursprünglichen Kaderumfang zurück. Drei der 23 Profis müssen Torhüter sein.

Nach dem 7. Juni sind den UEFA-Regularien für die EM 2024 zufolge personelle Änderungen nur noch bei schweren Verletzungen oder Krankheiten möglich, "wenn der betreffende Mannschaftsarzt und ein Arzt der Medizinischen Kommission der UEFA die Schwere der Verletzung bzw. Krankheit und die Unfähigkeit zur Teilnahme an der Endrunde bestätigen".

Bereits seinen März-Kader will Nagelsmann verkleinern

Durch die Reduzierung auf 23 Spieler fehlen Nagelsmann im Gegensatz zu seinem Vorgänger Hansi Flick zwar drei Optionen, gleichzeitig aber gibt es weniger Schützlinge, die gar nicht oder nur wenig zum Einsatz kommen und entsprechend Gefahr laufen könnten, die Atmosphäre im Kader zu verschlechtern.

Für die anstehenden Länderspiele gegen die Türkei am Samstag in Berlin und drei Tage später gegen Österreich in Wien (beide 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) hatte Nagelsmann zunächst 27 Spieler berufen, musste seitdem aber mehrere Absagen verkraften. Inzwischen stehen dem Bundestrainer noch 25 zur Verfügung, darunter auch Mats Hummels, der mit Rückenproblemen kämpft.

Wenn die DFB-Auswahl im März ihre letzten beiden Testspiele vor dem Kadernominierung bestreitet, wird Nagelsmann laut eigener Ankündigung sein Aufgebot bereits "reduzieren".