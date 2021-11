Nagelsmanns Dilemma: "Es wird einen treffen, der unverdient nicht spielt"

Tabellenführer gegen Verfolger, Erster gegen Dritter. "Die Anführungszeichen bei Spitzenspiel kann man weglassen", sagt Bayerns Trainer Julian Nagelsmann vor dem Aufeinandertreffen am Samstagnachmittag mit dem Überraschungsteam aus Freiburg.

Einlullen mit Hilfe von Komplimenten? Julian Nagelsmanns anerkennende Worte in Richtung SC Freiburg und Trainerkollege Christian Streich klangen am Freitagmittag eher wie ehrliches Lob. "Ein sehr sympathischer Verein, der seit vielen Jahren aus seinen Möglichkeiten das Maximale rausholt. Sie verfügen inklusive des Trainers über einen gefestigten Stamm." Streich präge den SC, "ich freue mich ihn zu sehen". Nagelsmanns Einschränkung: "Das ist ein Gegner, der uns viel abverlangen wird." Er verwies auf die mit sieben Gegentoren stabilste Defensive der Liga, die aufgrund ihrer disziplinierten Art schwer zu bespielen sei.

Sabitzer muss passen

Ein FC Bayern in Topform sollte jedoch immer Lösungen finden, auch gegen die Breisgauer. Da lediglich Marcel Sabitzer (Magen-Darm-Virus) nicht zur Verfügung steht, hat Nagelsmann zum Beispiel in der Offensive die Qual der Wahl. Aus dem formstarken Quartett Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry muss einer bei Spielbeginn draußen bleiben. "Es wird einen treffen, der unverdient nicht spielt", kündigte der Chefcoach an, der prinzipiell jedoch froh über diese Auswahl sei, schwierige Moderation hin oder her.

Nagelsmann: "Ich gewinne lieber 5:2 als 2:0"

Die Allianz-Arena war zuletzt gegen Hoffenheim und Benfica Lissabon nicht ausverkauft, gegen den SC sind die Dauerkarten erstmals wieder gültig. "Ich gehe davon aus, dass es voll oder fast voll wird", freut sich Nagelsmann. Seine Worte zu Offensive und Defensive sprechen für Entertainment gegen Freiburg: "Ich gewinne lieber 5:2 als 2:0." Trotz zuletzt wieder zu vielen Gegentoren verwies er darauf, dass seine Mannschaft "in allen Statistiken besser ist als letztes Jahr". In der wichtigsten, dem Ergebnis, wollen er und seine Mannschaft Freiburg besiegen und in der Tabelle distanzieren, Sympathien spielen ab 15.30 Uhr keine Rolle mehr.