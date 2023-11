Nagelsmanns Bankrotterklärung zur Defensive

Deutschland geht mit vielen Sorgen ins EM-Jahr und auch die Aussagen von Julian Nagelsmann machen wenig Hoffnung. An eine sichere Abwehr beim Turnier im kommenden Jahr glaubt der Bundestrainer selbst nicht mehr.

"Am Ende haben wir viel Arbeit vor uns", sagte Nagelsmann im Interview beim ZDF nach dem nächsten bedenklichen Auftritt der DFB-Elf in Österreich (0:2). Wieder fing sich das deutsche Team zwei Gegentore und fast noch schlimmer: Vorne lief ebenfalls nichts zusammen.

"Wir müssen akzeptieren, dass es auf allen Positionen unfassbar viel Arbeit ist", sprach der 36-Jährige aus, was für alle ohnehin sichtbar war. Die Achillesferse sprach Österreichs Trainer Ralf Rangnick an: "Im Moment kriegt die deutsche Mannschaft zu viele Tore, zu Null hat sie schon lange nicht mehr gespielt. Wenn du in jedem Spiel zwei, drei Tore kassierst, ist es schwierig zu gewinnen."

"Wir können erfolgreich sein, wenn wir die Zeit, in der wir verteidigen, minimieren"

Doch Nagelsmann machte am Dienstagabend wenig Hoffnung, dass er dieses Problem bis zum Heimturnier noch hinbekommt. Wenn man die erste Halbzeit aus taktischer Sicht sehe, dann sei auffällig, "dass wir auch im Sommer keine Verteidigungsmonster werden. Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir die Zeit, in der wir verteidigen, minimieren."

Doch wie soll das gehen, wenn man sich die letzten Länderspiele ansieht? Gegen Österreich habe sein Team jedenfalls eine "absurde Ballverlustquote" gehabt, "dann geht die Rechnung nicht auf. Wenn man die Nationalmannschaft vom Talent und den Spielern sieht, die zur Verfügung stehen, dann ist es eine Mannschaft, die eine große Gabe hat, Fußball zu spielen."

Nagelsmann spricht von "simpler Idee"

Immer wieder ist die Rede davon, dass Nagelsmann, der vor dem Spiel von Rangnick in den höchsten Tönen gelobt ("innovativ") gelobt wurde, die Spieler womöglich überfordern würde. "Die Idee ist sehr simpel", widerspricht er. "Wir besprechen uns auch mit der Mannschaft und holen Feedback. Von möglicher Überforderung wollte auch Mats Hummels nichts wissen: "Das finde ich auf keinen Fall. Aber es dauert, die Sachen umzusetzen, wir hatten bislang nur wenige Einheiten."

Und auch mangelnder Zusammenhalt sei kein Thema. "Wenn man sechs Stunden vor dem Spiel durchs Hotel geht, wo die Jungs schlafen könnten, sitzen sie zusammen und sprechen drüber, was gleich passiert", gibt Nagelsmann Einblicke. Allerdings gab er zu, dass sein Team den Zusammenhalt noch nicht auf den Platz bringe.