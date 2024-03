Nagelsmanns Appell beim Fan-Treffen

Der Termin war lange verabredet und sollte eigentlich Aufhellung und Abwechslung in den Arbeitsalltag des Bundestrainers bringen - am Mittwochabend durften Fans im Presseraum auf dem DFB-Campus die Fragen an Julian Nagelsmann stellen. Dessen Laune aber war getrübt.

Sorgte trotz getrübter Stimme für Lacher: Julian Nagelsmann. IMAGO/Schüler