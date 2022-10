Nagelsmanns 8:0-Erinnerung - Glasners Horror-Bilanz: Das bringt der 12. Spieltag

Der 12. Spieltag in der Bundesliga wird mit dem Spiel zwischen Bremen und Hertha eröffnet. Die Bayern treffen auf Mainz, an die Julian Nagelsmann gute Erinnerungen hat. Oliver Glasner will etwas gegen seine miese BVB-Bilanz tun. Und die Kölner wollen endlich mal die TSG knacken.

Los geht es mit dem 12. Spieltag am Freitag im Bremer Weser-Stadion, wo ab 20.30 Uhr Hertha gastiert. Die Berliner sammelten jüngst mit dem 2:1 gegen Schalke Selbstvertrauen und beendeten die Sieglos-Serie. Für Werder lief die vergangene Woche mit zwei Bundesliga-Niederlagen und dem Pokalaus in Paderborn miserabel. Aber die Statistik macht dem SVW Mut: Werder verlor nur eines der jüngsten 15 Duelle mit Hertha, am 1. Spieltag 2020/21 zu Hause mit 1:4. Ansonsten holten die Bremer sechs Siege und acht Remis. Und die Personalsorgen lichten sich etwas, Kapitän Friedl fehlt jedoch gesperrt. Mit dabei und wieder fit ist Bittencourt, der seinen Vertrag an der Weser verlängerte.

Nagelsmanns gute Erinnerungen an Mainz - RB vs. Bayer

Viermal geht es am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) zur Sache. Unter anderem haben die Bayern Mainz zu Gast, das jüngst Köln mit 5:0 wegfegte. Julian Nagelsmann hat gute Erinnerungen an die 05er, denn er feierte seinen höchsten Bundesligasieg gegen den FSV. Am 10. Spieltag 2019/20 fertigten seine Leipziger die Mainzer mit 8:0 ab. In der Liga sind die Münchner nach dem 5:0 gegen Freiburg und dem 2:0 in Hoffenheim zurück in der Spur. "Die ersten 35 Minuten waren Weltklasse", lobte der Coach nach dem Dreier im Kraichgau. Das Ziel jetzt natürlich: Schnellstmöglich Platz 1 einnehmen, den aktuell noch Union mit einem Punkt mehr bekleidet.

Formstarke Leipziger haben indes kriselnde Leverkusener zu Gast. Die Sachsen sind seit acht Spielen ungeschlagen und tankten beim 3:2 gegen Champions-League-Sieger Real Madrid richtig Selbstvertrauen. Bayer hinkt mit aktuell Platz 15 den eigenen Erwartungen weiterhin weit hinterher. In seinen jüngsten 53 Heimspielen als Bundesligacoach blieb Marco Rose mit seinen Teams nur einmal torlos: bei Dortmunds 0:1 gegen Bayer im März 2021. Gegen eine Wiederholung hätte die Werkself sicher nichts.

Die Wolfsburger empfangen Bochum, das mit dem 2:1 gegen Spitzenreiter Union ein Ausrufezeichen setzte und den letzten Platz verließ. Ein wichtiges Spiel für beide, die Wölfe könnten Abstand nach unten schaffen, die Revier-Elf mit einem Dreier bis auf einen Zähler zum Konkurrenten aufschließen. Die Statistik spricht für die Hausherren: Wolfsburg gewann sieben der jüngsten acht Heimspiele gegen Bochum. Nur 2008 beim 0:1 gab es in dieser Zeit eine Niederlage für die Wölfe in der VW-Arena.

Komplettiert wird der Bundesliga-Nachmittag vom Spiel zwischen Stuttgart und Augsburg. Die Schwaben wurden nach zwei klaren Siegen mit dem 0:5 in Dortmund auf den Boden der Realität zurückgeholt. Dennoch darf Michael Wimmer als Trainer bis zur Winterpause weitermachen. "Wir haben uns, weil wir auch die Arbeit und den Ansatz unter der Woche gesehen haben, dafür entschieden, mit Michi Wimmer mindestens bis zur Winterpause zu gehen", erklärte Sportdirektor Sven Mislintat. Der FCA hat bereits sechs Punkte mehr als der VfB, auf dem also in diesem Spiel mehr Druck liegt.

Glasners Horror-Bilanz gegen Dortmund

Am Abend (18.30 Uhr) kommt es dann in Frankfurt zu einem echten Topspiel, wenn der Vierte den Fünften aus Dortmund zu Gast hat. Beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Zähler. Die Hessen spielten in der Bundesliga beim 3:1 in Gladbach sowie dem 5:1 gegen Leverkusen zuletzt stark auf. Trainer Oliver Glasner trifft jedoch auf einen echten Angstgegner: Der Coach verlor jedes seiner sechs Duelle mit dem BVB. Nur zwei Trainer trafen öfter auf einen Gegner und blieben dabei immer punktlos: André Breitenreiter in seinen acht Duellen mit Bayern, Jos Luhukay in sieben mit Leverkusen. Die Borussia ist gut drauf, holte nach dem 5:0 gegen Stuttgart ein beachtliches 0:0 gegen Manchester City. Und gute Nachrichten gab es auch von Angreifer Haller, der Stürmer trainiert nach seiner Krebsdiagnose wieder auf dem Platz.

Dreimal Bundesliga am Sonntag: Schalke mit Reis

Durch die erneute englische Woche samt Europapokal stehen am Sonntag wieder einmal drei Bundesliga-Spiele an. Den Anfang machen Union und Gladbach (15.30 Uhr). Es treffen die Kilometer-Fresser auf die eher "Lauffaulen": Berlin ist mit 118,3 Kilometern pro Spiel das laufstärkste Team, Gladbach mit 109,6 das laufschwächste. Insgesamt lief Union 96 Kilometer mehr als die Borussia. Bei den Fohlen ist die personelle Lage weiterhin angespannt, mit Stammkeeper Sommer, Hofmann, Neuhaus und Itakura sind wichtige Spieler verletzt, dazu fehlt auch noch Koné aufgrund einer Gelbsperre.

Der Druck auf Schalke wächst immer weiter, seit dem vergangenen Spieltag ist der Aufsteiger Letzter. Und mit Freiburg gastiert am Sonntag (17.30 Uhr) auch noch ein Gegner, der die jüngsten drei Duelle mit S04 jeweils zu Null gewann. Drei Siege am Stück ohne Gegentor gelangen dem SCF zuvor nur von 2000 bis 2001 gegen Rostock. Der Tabellendritte geht gegen wankende Knappen (fünf Bundesliga-Niederlagen am Stück) als Favorit ins Duell. Richten soll es auf Schalke nun Thomas Reis. Der Aufsteiger einigte sich mit Bochum, der neue Coach soll am Donnerstag in Gelsenkirchen vorgestellt werden. Auf Sportdirektor Rouven Schröder, der den Klub aus persönlichen Gründen verlassen hat, wird der neue Mann nicht mehr treffen.

Abgerundet wird der Spieltag am Abend (19.30 Uhr) im Rhein-Energie-Stadion, wo Köln die TSG Hoffenheim zu Gast hat. Auf die letzten Duelle sollten die FC-Fans lieber nicht schauen, denn Hoffenheim gewann die jüngsten acht Vergleiche mit Köln allesamt. Nie zuvor verbuchte die TSG gegen einen Gegner eine solche Siegesserie im Oberhaus. Im Duell dieser beiden Teams treffen auch zwei echte Kilometerfresser aufeinander: Prömel und Skhiri sind die laufstärksten Spieler der Bundesliga, der Hoffenheimer legte in dieser Saison bereits 132,94 Kilometer zurück, der Kölner immerhin schon 127,46.