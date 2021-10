Nagelsmanns 0:5-Erkenntnisse - Bayern-Trainer fehlt weiter

Ungewöhnlich lange, knapp 34 Minuten, dauerte die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann am Freitag. Klar, der FC Bayern verliert schließlich nicht alle Tage mit 0:5. Der Trainer will die richtigen Lehren ziehen.

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Union Berlin wird Julian Nagelsmann aufgrund seiner Corona-Infektion zum vierten Mal in Folge an der Seitenlinie fehlen. Erst am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Champions League gegen Benfica Lissabon könnte der Trainer des FC Bayern zurückkehren.

"Der Mittwoch steckt mir noch ein bisschen in den Knochen", sagte er in Anspielung auf die höchste Pokalniederlage der Vereinsgeschichte zu seinem Gesundheitszustand. Gleich mehrfach betonte Nagelsmann am Freitag, dass das Team auch mit ihm an der Seitenlinie nicht gewonnen hätte, er sich gleichwohl zurücksehne und die Präsenz eines Cheftrainers wichtig sei.

"Wir haben gezeigt, dass wir Menschen und keine Maschinen sind"

Nagelsmanns Erkenntnis des Debakels: "Wir haben gezeigt, dass wir Menschen sind und keine Maschinen, uns Fehler passieren und wir verwundbar sind." Dies alles in Kombination mit einer schlechten Tagesform und einem sehr guten Gegner.

Kritik müssten er und seine Mannschaft sich nun gefallen lassen und die Lehren aus dem 0:5 ziehen, denn: "Es gibt im Leben Ereignisse, die von Einmaligkeit geprägt und nicht mehr zu ändern sind. Die Zukunft können wir aber beeinflussen." Die Aufgabe: "Wir müssen immer wieder beweisen, dass wir Bayern München sind und zu den besten Teams Europas gehören. Es darf kein Spiel geben, in dem dies nicht der Fall ist."

Das Erlebte vom Mittwoch solle etwas Einmaliges bleiben, denn: "Wir haben den Anspruch, Champions zu sein und wieder aufzustehen." Am Donnerstag führte Nagelsmann per Videokonferenz Gespräche mit seinen Führungsspielern, um die Stimmung auszuloten. "Wir haben uns aber nicht am Telefon gegenseitig vollgeweint, wie schlimm alles ist." Auch mit Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic tauschte er sich aus. "Wenn Du beim FC Bayern spielst, hast du in deiner Karriere selten mit solchen Nackenschlägen zu tun, die Mannschaft ist das nicht gewohnt", dozierte Nagelsmann.

Ob sein Team zu einer Trotzreaktion bei Union fähig ist? "Man kann so etwas nicht immer so leicht abschütteln. Aber natürlich wollen wir eine Reaktion zeigen und ein gutes Spiel abliefern, unserem Anspruch in dieser Liga gerecht werden." Das werde bei Union unabhängig von Mönchengladbach schwierig, dem Gegner attestierte er eine tolle Form. In der vorigen Saison erreichten die Münchner an der Alten Försterei mit Glück ein 1:1.

Nagelsmann: Upamecano muss "Verteidigungsstil etwas ändern"

Noch fraglich ist der Einsatz Leon Goretzka bei Union, der Nationalspieler erlitt eine Fleischwunde zwischen Achillessehne und Knöchel. "Ich gehe davon aus, dass er mitspielen kann", sagte Nagelsmann, man müsse aber noch das Training am Freitagnachmittag abwarten. Unabhängig vom Ergebnis in Mönchengladbach erwäge er aus Gründen der Belastungssteuerung den einen oder anderen Wechsel. "Es wird kein Spieler aufgrund einer schlechten Leistung oder fehlender Tagesform draußen gelassen", stellt der Coach klar.

Dayot Upamecano könnte dennoch eine Pause erhalten, zumal Nagelsmann ankündigte, Niklas Süle werde ins Team zurückkehren. Vom Neuzugang aus Leipzig erwarte er, gegen körperlich ebenfalls robuste Spieler künftig mehr mit Cleverness und Auge zu agieren, "er muss seinen Verteidigungsstil etwas ändern. Aber Upa ist ein junger Spieler und wird es lernen." Wie groß der Lerneffekt aus dem 0:5 bei allen ist, bleibt die spannende Frage bis zum Anpfiff bei Union.