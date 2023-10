Nagelsmann zufrieden über Debüt: "Fußballerisch einen sehr guten Schritt gemacht"

Julian Nagelsmann ist erfolgreich in seine Amtszeit als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft gestartet. Nach dem 3:1-Sieg gegen die USA zeigte sich der 36-Jährige äußerst zufrieden über die Leistung der Mannschaft.

Mit dem 3:1-Sieg gegen die Vereinigten Staaten darf Julian Nagelsmann mehr als zufrieden sein. Nicht nur gelang ihm eine erfolgreiche Premiere als Bundestrainer des DFB-Teams, obendrein trägt er sich bereits in seinem ersten Spiel in die Geschichtsbücher ein, wenn wahrscheinlich auch erst in die hinteren Kapitel. Denn er ist der erst zweite DFB-Coach, der seine Premiere nach Rückstand erfolgreich bestritt, dies gelang zuletzt Otto Nerz 1926.

"Am Ende ist es schwer, die letzte Situation zu verteidigen, aber davor können wir es besser machen. Wir gehen glaub ich alle davon aus, dass Niclas (Füllkrug, Anm. d. Red.) den macht", so Nagelsmanns kleine Kritik an seinem Stürmer, der ansonsten mit dem Treffer zum 2:1 und der Vorlage zum 3:1 überzeugte, und dem Rest des Teams nach dem zwischenzeitlichen 0:1 durch den Ex-Dortmunder Christian Pulisic.

"Mehr Geduld und Kontrolle" nach der Pause

Abgesehen von dem 0:1 hatte Nagelsmann allerdings wenig zu monieren, zeigte sich stattdessen größtenteils zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. "Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gut gespielt." Zwar habe man bereits in der ersten Hälfte Chancen gehabt, "aber dort haben wir im individuellen Verteidigen nicht alles richtig gemacht". Insgesamt zeigte sich Nagelsmann aber sehr zufrieden, da die DFB-Auswahl "sehr gut Fußball gespielt und völlig verdient gewonnen" hat.

Was dem Neu-Nationaltrainer besonders imponierte, war die Tatsache, dass das Team trotz des 0:1-Rückstandes "dann auch fußballerisch überzeugt" hat. "Gegen eine gute Mannschaft mit sehr viel Speed. Fußballerisch haben wir einen sehr guten Schritt gemacht." Er habe in der ersten Halbzeit das Gefühl gehabt, "dass wir zu früh das Spiel entscheiden wollten", dort habe man zu viele Ballverluste gehabt. "In der zweite Hälfte hatten wir auch ein schnelles Spieltempo, aber mehr Geduld und Kontrolle, das war der Unterschied."

Nächster Schritt gegen Mexiko

Am Tag nach dem Spiel wird dann die Regeneration und das Wettkampfersatztraining im Vordergrund stehen, ehe es dann in die Vorbereitung auf das nächste Testspiel geht. Am Mittwoch (2 Uhr MEZ) steht das Duell mit Mexiko auf dem Programm. "Und dann versuchen wir gegen Mexiko einen weiteren Schritt zu machen", so die klare Ansage von Nagelsmann.