Nagelsmann wirbt für "smarten" Gündogan: "Müssen ihm mehr vertrauen"

Ilkay Gündogan wurde gegen Ungarn zum Erfolgsgaranten des DFB-Teams und verdiente sich ein Sonderlob von Julian Nagelsmann, der sich einer weiteren positiven Entwicklung seines Kapitäns sicher ist.

Ein Torjäger ist Ilkay Gündogan wahrlich nicht. 19 Treffer stehen in bisher 79 Länderspielen für den 33-Jährigen zu Buche, der vor der EM letztmals Mitte Oktober bei Julian Nagelsmanns Debüt als Nationaltrainer gegen die USA genetzt hatte. Gegen Ungarn zeigte sich der Mittelfeldstratege allerdings äußerst offensivfreudig, bereitete das 1:0 durch Jamal Musiala vor und steuerte den 2:0-Endstand selbst bei. Eine durchaus bemerkenswerte Ausbeute, waren ihm ein Assist und ein eigenes Erfolgserlebnis in einem Spiel im DFB-Dress zuvor doch erst dreimal gelungen.

"Bessermacher" rückt ins Rampenlicht

Der "Bessermacher" für seine Mitspieler, wie Gündogan sich nach dem furiosen 5:1 im Eröffnungsspiel der EM betitelt hatte, stand damit selbst im Mittelpunkt - und holte sich prompt ein Lob von Nagelsmann ab. "Ein tolles Tor, den musst du erst mal so machen", kam dieser zunächst auf Gündogans Direktabnahme in der 67. Minute zu sprechen, ehe er speziell die Kommunikation des Routiniers hervorhob: "Er hat sehr viel Kontakt mit uns außen, versucht, zu steuern und zu lenken, und spielt nicht stur sein Ding. Er ist ein sehr smarter Spieler."

Vor diesem Hintergrund und den "extremen Erfolgen", die Gündogan unter anderem als Kapitän und absoluter Leistungsträger Manchester Citys gefeiert hätte, formulierte der 36-Jährige einen klaren Wunsch: "Wir müssen ihm alle ein bisschen mehr vertrauen im Land." Etwas, das Nagelsmann selbst bereits täte: "Ich weiß, was in ihm steckt, habe viel Vertrauen. Wir müssen ihn weiter pushen." Dann dürften sich alle deutschen Fans auf weitere Topspiele Gündogans freuen: "Ich bin sicher, dass es so weitergeht."

Gündogan bleibt demütig und sieht Luft nach oben

Gündogan selbst gab sich derweil gewohnt bescheiden. "Ich wollte immer auf dem Platz meine Aufgaben so gut wie möglich erfüllen, ohne mich dabei allzu wichtig zu nehmen", fasste er seinen Auftritt am ARD-Mikrofon zusammen. Dabei war auch er der Meinung, dass sich die Mannschaft in eine gute Richtung entwickle: "Gefühlt wird es immer besser", so Gündogan, "aber während es besser wird, müssen wir auch Schwierigkeiten überstehen." Dies gehöre "bei so einem Turnier" schlichtweg dazu und sei von der DFB-Auswahl im ersten Durchgang, in dem die Magyaren einige Chancen gehabt hätten, "super gemacht" worden.

Die Kurve zeigt also sowohl für Gündogan als auch die gesamte Mannschaft nach oben - und ist dabei noch nicht am Ende. "Je öfter man gemeinsam trainiert und vor allem spielt, desto besser ist das Gefühl - auch für den Nebenmann", ist sich der Profi des FC Barcelona sicher und kann sich am Sonntagabend gegen die Schweiz (21 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter in den Mittelpunkt spielen.