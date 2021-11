Nagelsmann: "Wir fahren voller Vorfreude Richtung Dortmund

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

Bayern München - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Wir haben die eine oder andere Chance liegen lassen. Es war ein Geduldspiel, dann ist der Knoten geplatzt mit einem sehr schönen Tor, das war sehr schön herausgespielt. Es war ein sehr wichtiger Sieg, so ein 1:0 im Herbst tut auch mal gut. Wir stehen gut da und fahren voller Vorfreude Richtung Dortmund - als Tabellenführer, das war wichtig heute."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Die Mannschaft hat ein sehr leidenschaftliches, intensives Spiel gezeigt, sehr geschlossen. Alles, was wegzuverteidigen war, haben die Jungs mit sehr viel Aufwand und großem Einsatz gemacht. Wir hatten einige Umschaltsituationen, die wir nicht immer so präzise ausgespielt haben, um den entscheidenden Punch zu setzen. Leider sind wir dafür bestraft worden."

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 4:1 (0:0)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "In der Phase, in der wir das 2:1 gemacht haben, hatte ich das Gefühl, dass das Spiel kippen kann. Mit dem Doppelschlag lief es in unsere Richtung. Wir freuen uns über den Sieg und über die Leistung der Mannschaft. Am Ende haben wir es in unsere Richtung geschoben, aber es ist nur eine Momentaufnahme."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Da ist eine sehr große Enttäuschung, was das Ergebnis betrifft. Es ist wirklich zu hoch. In der Phase, in der wir das Ausgleichstor erzielt haben, hatte ich das Gefühl, wir könnten gewinnen. Deshalb ist die Enttäuschung sehr, sehr groß. Ich übernehme zu 100 Prozent die Verantwortung. Es ist sehr, sehr unangenehm, im ersten Derby für mich als Trainer so zu verlieren."

Hertha BSC - FC Augsburg 1:1 (1:0)

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir hätten das 2:0 machen sollen, dann würden wir nicht über einen Punktverlust reden. Trotzdem muss man sagen, wenn der Gegner mit Elan angreift und im letzten Moment ein Tor macht, ist das verdient. Wir müssen langsam lernen, konsequenter auf das zweite Tor zu gehen. Und zum Schluss: Wie verteidigen wir, um das Spiel nach Hause zu bringen. Das ist uns in letzter Zeit nicht gelungen."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Es war ein verdienter Auswärtspunkt. Natürlich war es glücklich in der letzten Sekunde. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben als Mannschaft daran gearbeitet, den Fehler auszugleichen. Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt."

VfL Bochum - SC Freiburg 2:1 (0:0)

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Auch wenn Christian sich nichts dafür kaufen kann, Glückwünsche für das 300. Spiel. Heute hatten wir das nötige Glück, natürlich auch mit einem sehr guten Torwart. Die Mannschaft hat sich gefestigt, wir sind nach dem Rückstand nicht auseinandergebrochen. Wir sind froh, gegen eine tolle Freiburger Mannschaft einen glücklichen Sieg mitgenommen haben."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich bin ein Stück weit konsterniert. Meine Mannschaft hat ein richtig gutes Spiel gemacht, wir hatten Torchancen ohne Ende, sind aber an einem sehr guten Torhüter gescheitert. Dafür brauche ich erstmal zwei, drei Tage. Dass wir das Spiel verlieren, ist unglaublich."

Marco Rose imago images/RHR-Foto

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:3 (1:1)

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Mit Sicherheit haben wir nicht alles richtig gemacht, trotzdem war es eine unglückliche Niederlage. Wir müssen aber über unsere Chancenverwertung reden. Das Tor zum 1:3 hat unser Spiel ein bisschen gebrochen. Zuletzt haben wir ein paar Gegentore zu viel bekommen."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein verdienter Sieg mit einem schwierigen Start. Aber die Reaktion der Mannschaft auf den frühen Rückstand war top. Es war vor allem spielerisch eine der besten Saisonleistungen. Erling ist nun einmal ein Unterschiedsspieler. Trotz der langen Pause wollte er sogar noch länger spielen."

SpVgg Greuther Fürth - TSG Hoffenheim 3:6 (1:2)

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir sind gut ins Spiel reingekommen und gehen verdient in Führung. Wir haben eine große Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen. Aus diesem Pfostenschuss kriegst du den Ausgleich. Ich bin sehr angefressen heute, weil wir als Spielvereinigung drei Tore in einem Bundesliga-Spiel erzielen, dann muss es reichen, drei Punkte zu holen. Mir tut es für die Jungs leid, da sie viel investiert haben."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ein turbulentes Spiel haben wir heute gesehen. Wir haben unsere komplette Palette gezeigt. Wir haben heute sechs Tore gemacht, das gab es auswärts noch nie in der Bundesliga. Es ging darum, zu gewinnen und den Sieg letzte Woche mit einem Auswärtssieg zu vergolden. Das haben wir getan. Am Ende fühlt es sich ein wenig dreckig an, aber auch ein wenig gut, zu gewinnen."

VfB Stuttgart - FSV Mainz 05 2:1 (1:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir hatten einen sehr guten Start ins Spiel. Nach dem nicht gegebenen Elfmeter war ein Bruch in unserem Spiel. In der Halbzeitpause hat man gemerkt, dass die Jungs wollten. Wir haben verdienterweise das 2:1 geschossen. Wir sind geschlossen aufgetreten, ich glaube, dass der Sieg nicht unverdient ist. Es tut sicherlich gut, weil wir uns ein paar Spieltage nicht belohnen konnten."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben heute eine unnötige Niederlage bekommen. Wenn es länger 1:1 steht, hätten sich auch Räume für uns geöffnet. Ich finde schon, dass viele Sachen gepasst haben. Wir haben ein paar Probleme gehabt, die langen Bälle der Stuttgarter zu verteidigen. Ich bin nicht so unzufrieden mit der ersten halben Stunde. Wir haben eine unnötige Niederlage bekommen."