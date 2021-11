Nagelsmann wie Reimann und Rangnick - Erinnerungen an Favres Aus: Das bringt der 12. Spieltag

Julian Nagelsmann reist gerne nach Augsburg, der BVB würde das letzte Stuttgarter Gastspiel lieber vergessen und gute Vorzeichen für Union im Stadtderby: Das bringt der 12. Bundesliga-Spieltag.

Bayern-Augsburg

Wenn der FC Bayern am Freitagabend den 12. Bundesliga-Spieltag eröffnet, dürfte sich Trainer Julian Nagelsmann auf die kurze Reise nach Augsburg durchaus freuen. Der 34-Jährige gewann jedes seiner fünf Gastspiele beim FCA. Mit Willi Reimann (in Gladbach) und Ralf Rangnick (in Bielefeld) traten bislang nur zwei andere Coaches auswärts so oft bei einem Gegner an und waren dabei immer siegreich. Auch die Spielstruktur scheint vorgegeben: Mit Bayern trifft das Team mit dem höchsten Ballbesitzwert (62 Prozent) auf das mit dem niedrigsten (39 Prozent).

BVB-Stuttgart

Am Samstagnachmittag geht es für Borussia Dortmund darum, den Anschluss an den Rekordmeister zu halten. Und um Wiedergutmachung: Der BVB verlor sein jüngstes Bundesligaspiel in Leipzig mit 1:2 und das letzte Stuttgarter Gastspiel in Dortmund mit 1:5. Anschließend musste Lucien Favre seine Koffer packen. Hoffnung macht dem stärksten Heimteam der Liga (sechs Spiele, 18 Punkte, 19:8 Tore), dass es in den letzten 13 Partien gegen die Schwaben immer mindestens einmal getroffen hat - und dass diese in einem Tief stecken: Der VfB könnte auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

Leverkusen-Bochum

In Leverkusen ist es auch ein Duell der Generationen: Bayer empfängt als jüngstes Team der Liga (im Schnitt 24,5 Jahre) das älteste mit Bochum (28,3 Jahre wie Union). Nach dem letzten Bundesliga-Duell muss man schon ein wenig kramen, am 6. Februar 2010 konterte VfL-Torjäger Dedic den Führungstreffer durch Derdiyok (1:1). Bochum würde nun gerne Leverkusens Heimmisere auf drei Niederlagen am Stück ausweiten, eine stabile Defensive wie zuletzt (vier von sechs ohne Gegentor) wäre dafür Grundvoraussetzung.

Bielefeld-Wolfsburg

Bollwerk ist auch das Stichwort, wenn Wolfsburg auf der Alm seine Visitenkarte abgibt: Seit fünf Spielen ist der VfL dort ohne Gegentor, nie zuvor wahrten die Wölfe auswärts so lange eine weiße Weste. 2005 war Lenz der letzte Keeper, der bei der Arminia hinter sich greifen musste. Zudem gab es in den jüngsten fünf Aufeinandertreffen fünf Wolfsburger Siege. Sechs Dreier am Stück gegen den gleichen Gegner wären eingestellter Vereinsrekord - und würden für Florian Kohfeldt den vierten Sieg im vierten Pflichtspiel als VfL-Trainer bedeuten.

Hoffenheim-Leipzig

Eine Art Angstgegner empfangen die Hoffenheimer mit Leipzig: Seit drei Spielen wartet die TSG auf einen Treffer gegen RB. Eine solche Durststrecke hatten die Kraichgauer zuvor nur von März 2009 bis März 2010 gegen Bremen. Aus den vergangenen sechs Duellen gab es zudem nur zwei Punkte - nur gegen Frankfurt wartet Hoffenheim länger auf einen Sieg (acht Vergleiche). Auf doppelten Grund zur Freude hofft RB-Angreifer Poulsen, der als erster Feldspieler vor der 150-Bundesligaspiele-Marke für die Sachsen steht.

Gladbach-Fürth

Am klarsten sind wohl die Rollen an diesem Wochenende in Mönchengladbach verteilt: Die Borussia gewann die jüngsten fünf Pflichtspiele gegen Fürth und auch die letzten sieben Partien gegen Tabellenletzte allesamt. Auch wenn das Kleeblatt alle vier Bundesliga-Dreier auswärts feierte, gab es in dieser Saison in der Fremde noch gar nichts zu holen. Und Gladbach, das unter anderem im Pokal die Bayern mit 5:0 vorführte, ist zu Hause unter Adi Hütter noch ungeschlagen.

Union-Hertha

Vor dem Stadtderby in Berlin am Samstagabend sprechen viele Faktoren für Union. Einer der Hauptgründe: Bei diesem Duell gewann noch nie die Gastmannschaft. Seit Pal Dardai auf die Trainerbank zurückkehrte, blieb Hertha BSC zudem noch in keinem Auswärtsspiel ohne Gegentor. Die Serie gerne verlängern würde Union-Sommerneuzugang Haraguchi, der saisonübergreifend seit 59 Bundesligaspielen torlos ist. Der letzte Treffer gelang ihm im Februar 2017 beim 1:0 gegen Ingolstadt - im Hertha-Trikot.

Freiburg-Frankfurt

Wenn Freiburg und Frankfurt am Sonntagnachmittag aufeinandertreffen, wird speziell die Schlussviertelstunde interessant zu beobachten sein. Während der Sport-Club als einziges Team noch kein Gegentor in der letzten 15 Minuten kassierte, erzielte die SGE ihre jüngsten fünf Treffer allesamt ab der 75. Minute. Der Mannschaft von Christian Streich - saisonübergreifend seit neun Heimspielen ohne Niederlage - winkt die Einstellung eines Vereinsrekords aus 2012. Und: Gegen keinen aktuellen Bundesligisten gewann der SC häufiger als gegen die Eintracht (13-mal).

Mainz-Köln

Beschlossen wird der 12. Spieltag am Sonntagabend in Mainz, wo der FSV gegen Köln bereits seinen vierten Heimsieg in dieser Saison feiern könnte - so viele waren es am Ende der Spielzeit 2020/21 insgesamt. Die Rheinhessen gewannen sieben der zehn Spiele vor heimischer Kulisse gegen den Effzeh. Steffen Baumgart coacht aktuell das drittschwächste Auswärtsteam der Liga (zwei Punkte aus fünf Spielen) - und hat selbst als Bundesliga-Trainer nur zwei von 22 Partien in der Fremde gewinnen können.