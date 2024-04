Nagelsmann widerspricht Eberl

Julian Nagelsmann hat in einem Interview seine Verlängerung beim DFB begründet. Enttäuschung über sein Aus beim FC Bayern habe dabei keine Rolle gespielt.

Mit seiner Vertragsverlängerung beim DFB hatte Julian Nagelsmann die Bayern-Verantwortlichen nicht gerade kalt erwischt. Zwar hatte FCB-Sportvorstand Max Eberl den Bundestrainer dem Aufsichtsrat als Wunschlösung vorgeschlagen, wäre mit seinem Versuch, Nagelsmann erneut in München zu installieren, aber aller Voraussicht nach ohnehin im Kontrollgremium gescheitert. An der Säbener Straße gab es in dieser Causa doch eine zu starke und zu einflussreiche Opposition.

Von einer "Absage" Nagelsmanns hatte danach entsprechend auch Eberl nicht sprechen wollen. "Irgendwann hast du halt gemerkt - okay, der Stachel von damals sitzt noch tief", hatte Eberl bei Sky über die Gespräche mit dem Vorgänger von Thomas Tuchel berichtet. "Die Trennung ist noch sehr frisch. Und deswegen hat uns das jetzt nicht überrascht."

Eine spätere Rückkehr zu Bayern schließt Nagelsmann nicht aus

Dieser Darstellung widersprach nun Nagelsmann selbst. "Nein, als ich angefangen habe, Profitrainer zu werden, war mir klar, auch mal entlassen zu werden", sagte er in der am Donnerstag ausgestrahlten Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV. "Das muss man einkalkulieren. Es ist normal, dass derjenige, der entlassen wird, sich eine andere Art wünscht. Das ist wahrscheinlich bei einem Spieler, wenn ich ihn nicht nominiere, ähnlich." Soll heißen: "Da sitzt kein Stachel tief, die Entscheidung war für den DFB. Ich habe gestern meinen Körper mal abgetastet - ich habe keinen Stachel gespürt."

Trotz weiterer Optionen über Bayern hinaus habe er sich ganz "bewusst" für eine Vertragsverlängerung beim DFB entschieden, erklärte er. Ob er eines Tages doch noch einen zweiten Anlauf in München nehmen könnte, ließ Nagelsmann dabei offen. Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr zum FCB in zwei, vier oder sechs Jahren vorstellen könne, antwortete er: "Ausschließen kann man, glaube ich, nichts im Fußball."