Nagelsmann: "Weil Luci halt nicht weiß, ob er hinter sich noch einen Spieler hat"

Beim 1:1 in Salzburg präsentierte sich die Defensive des FC Bayern erneut anfällig. Auch Trainer Julian Nagelsmann erkennt ein Problem.

Angst vor einem Aus im Achtelfinale der Champions League hat Julian Nagelsmann nicht, "Angst habe ich eher um andere Themen in der Welt." Nach dem Last-Minute-Ausgleich von Kingsley Coman in Salzburg ist die Ausgangslage vor dem Rückspiel in drei Wochen nicht perfekt, aber immerhin in Ordnung.

Defensive wackelt auch in Salzburg

Nach dem 2:4 in Bochum hatte es nicht zum ersten Mal in der Amtszeit des 34-Jährigen Kritik gegeben, vor allem die wie schon beim 0:5 in Gladbach indisponierte Defensive stand deshalb am Mittwochabend im Fokus. Und sah phasenweise erneut nicht gut aus.

Bereits in der 3. Minute hatte Niklas Süle, der die zentrale Rolle in der wieder installierten Dreierkette ausführte, unnötigerweise die erste Salzburger Chance verursacht. "Ich finde, dass wir nicht so schlecht ins Spiel gekommen sind", sagte Nagelsmann nach der Partie, erkannte aber auch, dass "einzelne Phasen" erneut die Unsicherheit der Hintermannschaft verdeutlichten.

Ein langer Ball reicht für die Konfusion

In der 21. Minute verloren Serge Gnabry und Thomas Müller den Ball beim eigenen Einwurf am gegnerischen Strafraum, und es reichte ein langer Ball von Mohamed Camara, um die Abwehr der Bayern - trotz Überzahl - durcheinanderzubringen. Lucas Hernandez sah gegen Karim Adeyemi auf seiner linken Seite schlecht aus, in der Mitte verpassten sämtliche Kollegen den Ball - und der eingewechselte Junior Adamu schlenzte ihn in den Winkel. "Da verteidigen wir nicht giftig", befand Nagelsmann.

Kommunikationsprobleme nach Abschieden von Alaba und Boateng

Auch der Bayern-Trainer erkannte das Kommunikationsproblem, das nach den Abgängen von David Alaba und Jerome Boateng immer ersichtlicher wird. "Luci als Beispiel", führte Nagelsmann aus und bezog sich aufs Gegentor: "Der attackiert Richtung Außenlinie, weil er halt nicht weiß, ob er hinter sich noch einen Spieler hat oder nicht. Das ist ein Kommunikationsthema, dass man sich da einfach hilft. Wenn wir in dem Fall von der Mitte nach außen coachen, wird Luci auf jeden Fall aktiver gegen Adeyemi verteidigen, und dann haben wir in der Mitte immer noch ein Zwei-gegen-eins, sollte er das Eins-gegen-eins außen verlieren."

Das ist ein Kommunikationsthema, dass man sich da einfach hilft. Julian Nagelsmann

Nagelsmann gefiel Leipzig-Spiel "deutlich schlechter"

Stattdessen ließ Hernandez den quirligen Adeyemi nach innen ziehen. "Wir müssen im Coaching zulegen, um die Situation besser zu lösen", so Nagelsmann. "Es war nicht so, dass Salzburg fünfzig Torchancen hatte, das war auch in Bochum nicht so. Da hat mir das Leipzig-Spiel deutlich schlechter gefallen, weil Leipzig mehr Chancen hatte, als mir das lieb sein kann."

Unterm Strich stehen nun jedoch sieben Gegentore in den jüngsten drei Auftritten, trotz einer verbesserten Leistung in der zweiten Hälfte. "Wir haben viel Druck und völlig verdient - scheißegal, ob spät oder nicht - den Ausgleich gemacht. Wir waren in der zweiten Halbzeit sehr dominant und haben so gespielt, wie sich das gehört für uns, wie wir es auch können. So werden wir auch im Rückspiel auftreten."

Dann, schloss Nagelsmann, "bin ich ganz guter Dinge, dass wir weiterkommen". Wohlwissend, dass "wir noch ein bisschen was zu tun haben, um mit Europas Elite mithalten zu können". Oder auch ein bisschen mehr.