Nagelsmann: "Was soll ich jetzt einen Zampano machen?"

Die Generalprobe der Bayern vor dem Pflichtspielstart am Freitag ging in die Hose. Auch Julian Nagelsmann ärgerte das. Der Coach analysierte gewohnt passend das Spiel - und versprühte weiterhin große Zuversicht.

"Die Vorbereitung ist nicht ganz einfach, auch bei den Gegnern, die wir hatten, das ist klar", sagte Nagelsmann nach dem 0:3 gegen Neapel am RTL-Mikrofon. Es war bereits das vierte Vorbereitungsspiel ohne Sieg für die Bayern. "Das fühlt sich nicht gut an. Man muss die erste Halbzeit mehr in die Wertung nehmen, das war ordentlich, da waren wir klar die bessere Mannschaft und haben es gut gemacht, bis zum letzten Drittel, da haben wir nicht so viele Chancen herausgespielt, aber trotzdem zwei ordentliche. In der zweiten Halbzeit haben wir dann eigentlich drei Eigentore geschossen", so der Coach weiter.

Im ersten Durchgang spielten etliche EM-Fahrer um Robert Lewandowski, Serge Gnabry oder Leon Goretzka von Anfang an. "Wir hatten mehr Spielkontrolle als in den letzten drei Testspielen", fand Nagelsmann. "Wir sind froh, dass die Nationalspieler wieder zurück sind und auch 45 Minuten gesammelt haben. Jetzt kommen am Montag nochmal drei wertvolle Spieler zurück (Thomas Müller, Joshua Kimmich und Manuel Neuer, d.Red.), dann können wir zum ersten Mal komplett trainieren."

Ein Spieler, der am Samstag keine 45 Minuten sammelte, war Kingsley Coman. Der Franzose bekam einen Schlag auf die rechte Seite ab und musste früh wieder ausgewechselt werden. "Eine Rippenprellung ist der aktuelle Stand, ich hoffe, es ist nichts Dramatisches", sagte Nagelsmann direkt nach der Begegnung.

Youngsters drängen sich nicht auf

Nach der Vorbereitung der Bayern ist auch klar: Die Youngsters, die nur aufgrund des Fehlens vieler Stammspieler wegen EM-Urlaubs oder Verletzungen viele Minuten bekamen, haben sich nicht wirklich aufgedrängt. "Sie brauchen alle noch. Wir hatten zwei, drei dabei, die es gut gemacht haben. Ich nenne aber keine Namen. Auch sie brauchen noch Zeit, sind noch nicht so weit zu spielen", machte der neue Bayern-Coach klar. Nervös aufgrund der durchwachsenen Vorbereitung wird der Fußballlehrer allerdings nicht. "Was soll ich jetzt nach einem Vorbereitungsspiel hier einen Zampano machen? Es wird alles gut werden", versicherte Nagelsmann.