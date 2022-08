Nagelsmann "warnt" Wagner - Vidovic "muss in eine bessere Liga"

Gabriel Vidovic (18) wird am Wochenende erneut bei den Bayern-Amateuren zum Einsatz kommen. Julian Nagelsmann ist trotzdem voll des Lobes.

Als Gabriel Vidovic am vergangenen Wochenende gegen Viktoria Aschaffenburg (1:1) seine einzige Torchance vergab, saß sein Mitspieler und Star-Gast Sadio Mané noch nicht auf der Tribüne im Grünwalder Stadion. Erst Mitte der ersten Hälfte tauchte der Senegalese auf und sah einen umtriebigen Vidovic, der die zweite Mannschaft der Bayern als Kapitän anführte.

Das darf das Offensivtalent auch am Samstag in Unterhaching tun. Weil die Konkurrenzsituation in der ersten Mannschaft "einfach extrem" ist, schickt Julian Nagelsmann den Youngster erneut zum Regionalliga-Team, das es mit dem von Sandro Wagner trainierten Tabellenführer aufnimmt: "Er kann gerne gegen Unterhaching Vollgas geben und dem Sandro das Leben schwer machen."

Er ist einer, dem du sagst, du spielst U 23. Dann freut er sich, der zieht nie 'ne Fresse. Ein feiner Charakter und ganz lieber Kerl. Julian Nagelsmann

"Unfassbar viel" hält Nagelsmann dennoch von Vidovic, der zum Ende der Vorsaison immerhin dreimal Bundesliga-Luft schnuppern durfte. "Er ist extrem gut, was Raumdeuten angeht, was Freilaufverhalten angeht. Er hat manchmal zu lange Ballhaltezeiten, aber das ist auch okay in dem Alter. Das mag ich lieber als andersrum."

Dass der kroatische U-20-Nationalspieler, der im Training gelegentlich noch mehr läuft als Joshua Kimmich, aktuell "nur" in der zweiten Mannschaft spielen darf, sieht ausgerechnet der Spieler nicht als Nachteil: "Er ist einer, dem du sagst, du spielst U 23. Dann freut er sich, der zieht nie 'ne Fresse. Ein feiner Charakter und ganz lieber Kerl", freut sich Nagelsmann.

Ideal ist die Situation dennoch nicht, in der Regionalliga ist Vidovic schlicht unterfordert. Die Bayern prüfen Ausleih-Optionen, wie der kicker in seiner Printausgabe am vergangenen Donnerstag berichtete, allerdings nicht unterhalb der Bundesliga. "Wir werden gucken, was das Sinnvollste für seine Laufbahn ist", sagt Nagelsmann. "Eigentlich ist das ein Spieler, der auf den Acker muss - und grundsätzlich auf den Acker muss in einer besseren Liga als in der Regionalliga. Weil er einfach extrem gut ist."