Nagelsmann vor Villarreal: "… dann höre ich auf"

Julian Nagelsmann (34) biegt mit dem FC Bayern auf die Zielgerade der Saison ein. Der Trainer über die Besonderheit der Champions League.

Julian Nagelsmann wird am Samstagabend sicherlich die eine oder andere Nachricht nach Leipzig geschickt haben. Weil sein Ex-Team RB Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park klar mit 4:1 schlug, ist der FC Bayern seiner zehnten Meisterschaft in Serie und Nagelsmann seiner ersten Schale deutlich näher gerückt.

Sechs Spieltage vor Schluss liegen die Münchner neun Punkte vor dem BVB und können nun voller Vorfreude dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Villarreal am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) entgegenblicken.

Klar ist auch, dass jetzt die ganz heiße Phase der Saison anbricht - für den FC Bayern und für Nagelsmann. Die Meisterschaft im ersten Jahr als Münchner Trainer war vom nach wie vor erst 34-Jährigen erwartet worden, nun geht es für ihn darum, auch international ein Ausrufezeichen zu senden - schließlich werden Bayern-Trainer vor allem am Abschneiden in der Königsklasse gemessen.

32. Spiel in der Königsklasse

Die Hürde Villarreal, wenn es auch der Europa-League-Sieger ist, sollten die Bayern überspringen. "Ich freue mich drauf", sagt Nagelsmann und spürt das besondere Kribbeln dieses Wettbewerbs: "Ich habe zwar schon ein paar Champions-League-Spiele, aber es wäre hart, wenn ich sage, dass es Routine ist. Wenn ich mal das Gefühl habe, dass ein Champions-League-Spiel Routine ist, dann höre ich auf. Ich habe auch keine Lust, dass es irgendwann Routine wird. Es soll schon was Besonderes sein, jedes Spiel soll was Besonderes sein, sonst musst du was anderes machen."

Für ihn persönlich wird es das 32. Spiel in der Champions League, 16 - davon sieben mit den Bayern - konnte er bislang gewinnen, mit dem Höhepunkt des erreichten Halbfinals mit Leipzig 2020 in Lissabon. Läuft alles nach Plan, wird dieses Highlight demnächst abgelöst - entweder in Liverpool oder in Lissabon.

