Nagelsmann: "Vor Bochum war alles in Ordnung"

Julian Nagelsmann (34) sieht nach zwei Spielen ohne Sieg keinen Grund, "nur Trübsal zu blasen". Bayerns Trainer zur aktuellen Situation.

Am Freitag im Training selbst am Ball: Julian Nagelsmann. FC Bayern via Getty Images

Als angemessen bewertet Julian Nagelsmann die derzeitige Stimmung an der Säbener Straße. Angemessen dafür, dass der FC Bayern zuletzt zweimal nicht gewonnen hat. Aber auch dem angemessen, dass trotz der heftigen Pleite in Bochum und des Unentschiedens in Salzburg die Welt noch nicht untergeht.

"Wichtig ist, dass man analytisch bleibt, kritisch bleibt, aber trotzdem aus Mannschaftskreisen oder als Trainer nicht alles in die Pfanne haut", sagt der 34-Jährige. "Wir haben nach wie vor drei Punkte mehr als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Es ist nicht alles schwarz, aber es ist auch nicht alles weiß. Es gibt immer ein paar Graustufen."

"Es geht ums Liefern"

Irgendwann, findet Nagelsmann, "musst du dem Umkehrpunkt finden und wieder nach vorne schauen". Auf dem Papier kommt den Bayern der nächste Gegner zumindest gelegen, auch wenn Nagelsmann die SpVgg Greuther Fürth, die in der Rückrunde bereits drei Punkte mehr gesammelt hat als in der gesamten Hinrunde, als "defensiv sehr fleißige Mannschaft" lobt.

Klar ist, dass der Tabellenführer am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eine Reaktion zeigen muss, so unterlegen der Gegner theoretisch auch ist. "Es geht jetzt ums Liefern", sagt Nagelsmann, "nicht darum, dass wir die nächsten Schritte gehen."

Süle und Hernandez "brauchen ein Erfolgserlebnis"

Seiner zuletzt instabilen Defensive hat der Trainer in den vergangenen Tagen Videomaterial gezeigt und die sieben Gegentore aus den jüngsten drei Partien analysiert. Vom Ansatz des hohen Gegenpressings will er nicht abrücken, denn: "Die Gegentore rühren nicht daher, dass wir hoch anlaufen und deswegen jetzt tiefer verteidigen oder auf Konter spielen. Es geht darum, eine gewisse Balance zu finden; Abläufe reinzukriegen, wo wir das nötige Vertrauen haben, um die Fehler im eigenen Ballbesitz zu minimieren. Und dann natürlich die Themen, die wir schon oft angesprochen haben, in der Restverteidigung, dem Gegenpressing die nötige Aggressivität zu haben."

Einspielen soll sich die Defensive, den Punkt hatte Jerome Boateng am Donnerstag im kicker bereits angesprochen. Dayot Upamecano musste sich als Sommer-Neuzugang erst einfinden und sitzt derzeit auf der Bank, Niklas Süle und Lucas Hernandez "haben beim Hansi nicht immer gespielt", jetzt sehr wohl, so Nagelsmann. "Die brauchen den Rhythmus und jetzt auch wieder ein Erfolgserlebnis."

Warum Nagelsmann an eine Wende im Defensivverbund glaubt

Dass sich der Wind schnell auch wieder in die andere Richtung drehen kann, hat die Hinrunde gezeigt, als die Bayern nach dem blamablen Pokal-Aus in Gladbach neun der folgenden zehn Spiele gewannen. "Gefühlsmäßig war vor Bochum alles in Ordnung. Zwei Spieltage später ist nicht mehr alles in Ordnung, das ist aber auch ganz normal und erschüttert im Umfeld von Bayern sowieso keinen, aber mich auch nicht. Die Kurzfristigkeit des Geschäfts ist einfach so, in beide Richtungen."

Nagelsmann geht fest von einer Wende aus, speziell im Defensivverbund: "Das geht nur über Arbeit in der Analyse und das Vertrauen, das ich ihnen entgegenbringe und auch in Zukunft entgegenbringen werde. Deswegen spielen sie auch immer. Auch ein Upa wird wieder spielen und ein wichtiger Faktor für uns sein, weil er ein großartiger Verteidiger ist. Dann werden wir uns defensiv definitiv wieder stabilisieren."