Nagelsmann von PSG "überrascht" - Erklärung für Cancelos Auswechslung

Am Bayern-Sieg in Paris hatte auch Julian Nagelsmann mit einem Wechsel seinen Anteil - nachdem die Franzosen den Münchner Trainer überrascht hatten.

Julian Nagelsmann konnte es wieder auf die Minute genau herunterbrechen. "In den ersten 25 haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, die 20 nach der Pause waren auch gut", lobte der Trainer die Leistung seiner Mannschaft nach dem herbeigesehnten Schlusspfiff bei "Prime Video".

Eine Sache hatte der 35-Jährige allerdings zu bemängeln: "Wir hätten noch geradliniger Richtung Tor spielen und noch mehr kreieren können." In der Tat war der deutsche Rekordmeister im Achtelfinal-Hinspiel in Paris lange Zeit erstaunlich tonangebend gewesen, was Bayerns Trainer auswärts bei einem der größten Kontrahenten so nicht erwartet hatte.

"Wir waren überrascht, dass wir so viel den Ball hatten, dass ihr Ansatz so passiv und gar nicht auf Ballgewinn ausgelegt war", gestand Nagelsmann, auch wenn er das Team seines Gegenübers Christophe Galtier bereits tief verteidigen gesehen habe. Mit der Einwechslung des zuletzt angeschlagenen Kylian Mbappé bewies es allerdings, dass es auch ziemlich gut angreifen kann. In der spektakulären Schlussphase des Topspiels kam der FCB mehrmals mit dem Schrecken davon.

Davies schaffte das, was Cancelo nicht gelungen war

"Sie haben natürlich schön Speed da vorne", umschrieb Nagelsmann die Schlussoffensive von Mbappé und Co. wesentlich legerer als er noch währenddessen am Spielfeldrand gewirkt hatte. Aber PSG war ja auch "kein ganz leichter Gegner", sodass sich der Chefcoach nach einem späten "Ritt auf der Rasierklinge" als zufrieden bezeichnete.

Das war er auch mit einem Wechsel, den er bereits mit Wiederbeginn getätigt hatte. Neuzugang Joao Cancelo durfte nach 45 Minuten auf der rechten Schiene bereits unter die Dusche, wobei sich Nagelsmann natürlich etwas gedacht hatte: "Joao ist nicht so in die Tiefe gekommen, und Phonzie (Alphonso Davies, d. Red.) ist noch mal drei km/h schneller als Joao." Gegen tiefstehende Pariser nicht ganz unbedeutend.

"Paris verteidigt ballfern oft mit einem Spieler, so konnten wir am zweiten Pfosten mit einer Zwei-gegen-eins-Überzahl agieren", erklärte Nagelsmann weiter. Und siehe da: Nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung kam der wieselflinke Davies nahe der Grundlinie zum Flanken, Kingsley Coman schoss auf Höhe des zweiten Pfostens relativ freistehend ein. Der 1:0-Siegtreffer, und das sogar auswärts.

"Es hat schon eine gewisse Bedeutung, wir sind besser dran als Paris", wollte Nagelsmann den knappen Vorsprung nicht tiefstapelnd unter den Tisch kehren. Denn er freut sich im Hinblick auf den 8. März in München auch aus taktischer Sicht: "Es spielt uns schon in die Karten, dass Paris jetzt ein bisschen mehr machen muss."