Nagelsmann verkündet vorläufigen EM-Kader am 16. Mai

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seinen vorläufigen Kader für die Heim-EM am 16. Mai in Berlin verkünden. Dies teilte der DFB am Freitag mit.

Am 26. Mai beginnt für die deutsche Nationalmannschaft im Trainingslager im Weimarer Land die Vorbereitung auf die Heim-EM vom 14. Juni bis 14. Juli. Bereits zehn Tage zuvor, am 16. Mai und damit kurz vor dem Bundesliga-Finale, wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den vorläufigen Kader für das Turnier bekanntgeben. Bei DFB-Partner Volkswagen in Berlin findet dazu um 13 Uhr eine Nominierungs-PK statt.

Unklar ist noch, wie viele Spieler Nagelsmann nominieren darf und überhaupt nominieren wird. Erwartet wird, dass die UEFA wieder 26 statt der vor der Corona-Pandemie üblichen 23 Akteure im Turnieraufgebot erlaubt. Der Bundestrainer präferiert eigentlich einen kleineren Kader, wie er kürzlich einräumte.

Final-Teilnehmer zunächst nicht verfügbar

Im Trainingslager in Blankenhain in Thüringen muss Nagelsmann jedenfalls auf alle Spieler verzichten, die am 1. Juni (21 Uhr) im Champions-League-Endspiel in London stehen. Betreffen könnte dies noch die Profis des FC Bayern München, von Borussia Dortmund oder von Real Madrid. Mit ein paar Tagen Verspätung werden die Spieler von Bayer 04 Leverkusen anreisen, die am 25. Mai (20 Uhr) noch gegen den 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale spielen. Am 31. Mai zieht der DFB-Tross von Thüringen ins EM-Quartier in Herzogenaurach um.

Länderspiele der Nationalelf Alle Termine im Überblick

Die Nationalelf startet am 14. Juni (21 Uhr) in München gegen Schottland in die Heim-EM. Anschließend wartet in der Vorrundengruppe A am 19. Juni in Stuttgart Ungarn, ehe es am 23. Juni in Frankfurt am Main gegen die Schweiz zum Nachbarschaftsduell kommt.

Bevor es losgeht, stehen noch zwei letzte Vorbereitungsspiele an: Das DFB-Team trifft am 3. Juni in Nürnberg auf die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach auf Griechenland. Kurz nach der Partie endet um Mitternacht die Frist für die endgültige Nominierung von 23 oder 26 Akteuren bei der UEFA.