Nagelsmann und die Richtungsfrage

0:2 in Österreich - auch in Wien fand die deutsche Nationalelf nicht in die Erfolgsspur zurück. Die Niederlage hat die Frage neu aufgeworfen, welchen Weg Julian Nagelsmann mit seinem Team gehen soll.

Neuausrichtung beim FC Bayern

Dass der Kader des FC Bayern nicht optimal bestückt ist, ist keine neue Erkenntnis. So wollen die Münchner vor der Winterpause den Grundstein für ein erfolgreiches Frühjahr legen - und dann aufrüsten.

Herbstblues beim BVB

Immer wenn es auf die Winterpause zugeht, schwächelt Dortmund. Das war in den vergangenen Jahren so, das ist in diesem Jahr so. Nach zwei Niederlagen in Folge steht der BVB vor wegweisenden Spielen.