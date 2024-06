Nagelsmann und die Glaubensfrage

Eine verpatzte Generalprobe konnte die deutsche Mannschaft beim 2:1-Erfolg im letzten EM-Test gegen Griechenland gerade noch so abwenden. Dennoch hinterließ die Vorstellung der Elf von Julian Nagelsmann etliche Fragezeichen. Der Bundestrainer aber gab sich anschließend betont gelassen - und sprach nicht nur Torwart Manuel Neuer das Vertrauen aus.

Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein deutscher Nationaltrainer in der Pressekonferenz nach einem Testspiel eine Frage von einem Reporter der New York Times gestellt bekommt. Allein, dass das am Freitag nach dem mühsamen 2:1-Sieg gegen Griechenland passierte, deutet also bereits daraufhin, dass es kein gewöhnlicher Testkick war, der da in Mönchengladbach stattgefunden hatte. Es war der letzte Test vor der Heim-EM in Deutschland - entsprechend genau schauten diesmal nicht nur die klassischen Sportmedien hin, sondern sogar die Weltpresse - die vom Bundestrainer wissen wollte, wie groß der Druck sei, den er vor dem Turnierstart gegen Schottland verspüre.

Ich glaube extrem an die Mannschaft. Und ich will auch, dass die Mannschaft an sich glaubt. Julian Nagelsmann

Doch Julian Nagelsmann wäre nicht Julian Nagelsmann, wenn er nicht auch auf diese Situation eine passende Antwort parat gehabt hätte. Er redete nicht zuerst von sich und seinen Gefühlen, sondern verschob den Fokus auf die Mannschaft: "Ich will, dass die Mannschaft sich belohnt für das, was sie kann. Das ist mein Hauptantrieb", sagte der 36-Jährige. "Wir haben tolle Charaktere dabei, alle sind auch gute Spieler, die gut zusammenpassen. Ich will nicht, dass wir zurückblicken und sagen, wir hätten etwas verschenkt. Ich glaube extrem an die Mannschaft. Und ich will auch, dass die Mannschaft an sich glaubt."

Der Aufbau von Glauben, er ist ein zentrales psychologisches Element im Wirken des Bundestrainers vor der am kommenden Freitag beginnenden Europameisterschaft in Deutschland. Nach schwachen Turnieren und einem desolaten November hat er es im März geschafft, die Stimmungslage im Land durch geschickte personelle Schachzüge und zwei erfolgreiche Tests in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) zu drehen. Doch der Test gegen Griechenland am Freitag zeigte zugleich, wie fragil das Gebilde ist. Und wie nötig weitere vertrauensbildende Maßnahmen.

Obwohl 26 Spieler in seinem finalen Kader stehen - Torwart Alexander Nübel war am Freitag überraschend und zur Verwunderung des VfB Stuttgart aus dem zunächst 27 Spieler umfassenden Aufgebot gestrichen worden -, hat er den Kreis der Startelfkandidaten stark eingegrenzt: 13 Feldspieler und ein Torwart - Manuel Neuer - umfasst der Inner Circle. Alle anderen sind Rollenspieler und Spezialkräfte für gewisse Momente. Schon vor dem Test gegen die nicht für die EM qualifizierten Griechen hatte er seinen Spielern signalisiert, ihnen Fehler zuzugestehen - und daran hielt er auch nach einer Leistung fest, die vor allem in der ersten Hälfte einige Fragen aufgeworfen hatte.

Der Patzer von Manuel Neuer vor der griechischen Führung durch Giorgos Masouras befeuerte eine Debatte um die Besetzung des deutschen Tores, die bereits nach dem torlosen Remis gegen die Ukraine entflammt war. Auch gaben die schwache Konterabsicherung und das ungenaue Passspiel in der eigenen Hälfte Rätsel auf, weil sich das Team in diesen Bereichen zuletzt noch klar verbessert gezeigt hatte.

Wir werden an der Torwartfrage nicht herumdoktern. Julian Nagelsmann

Nagelsmann ließ sich nicht darauf ein, Debatten über das Leistungsniveau seiner Elf einzugehen. Erst recht nicht in der Torwartfrage. "Ich nehme bei Manu keine Selbstzweifel wahr und lasse auch keine Diskussion aufkommen. Er hat mein Vertrauen", sagte der Bundestrainer und erklärte die Diskussion um Neuer und seinen starken Herausforderer Marc-André ter Stegen zu einem "Medienspiel": "Mir ist bewusst, dass das Thema in den Medien diskutiert wird. Aber ich kann das nicht nachvollziehen. Jeder Deutsche sollte das Interesse haben, dass die Spieler gefestigt sind. Wir werden an der Torwartfrage nicht herumdoktern."

Wichtiger als den Vortrag in der ersten Hälfte, als dem deutschen Team Tempo, Fokus und der letzte Wille zur Bewegung fehlte, wertete Nagelsmann die Leistungssteigerung nach der Pause, durch die die DFB-Elf die drohende Niederlage noch abwenden konnte. Die Impulse kamen allesamt von der Bank: Durch Leroy Sané, der mit der Vorarbeit des 1:1 durch Kai Havertz ebenso punktete wie mit guten Rückwärtsbewegungen. Durch Pascal Groß, den Schützen des herrlich anzuschauenden 2:1. Aber auch durch die belebenden Außenbahnspieler David Raum und Benjamin Henrichs oder den resolut verteidigenden Nico Schlotterbeck.

Ersatzspieler brennen auf ihren Einsatz

Dass genau diese Stärke von der Bank den Unterschied ausmachen kann, ist Nagelsmann nicht erst seit den Gesprächen, die er mit seinen Vorgängern geführt hat, bewusst. Seine Kaderzusammenstellung ist darauf ausgelegt, reagieren zu können mit Spielern, die für diese Rolle brennen. "Wenn du draußen sitzt und unzufrieden bist, dann ist es manchmal schwer eine Topleistung zu bringen. Aber die Jungs akzeptieren es und erfüllen ihren Job, weil sie erfolgreich sein wollen", sagte Nagelsmann und gab sich mit Blick auf die schwache erste Hälfte gelassen: "Wenn ich eine Lösung habe - und ich hatte zwei -, dann bin ich trotzdem relativ gefestigt."

Dieses Selbstverständnis soll sich auf sein Team übertragen. Notfalls auch durch drei knappe 2:1-Siege in der Vorrunde, wie er in Mönchengladbach erklärte und dabei auf das Beispiel Leverkusen verwies. Der Doublesieger der abgelaufenen Saison gewann viele Spieler erst in den letzten Minuten - und wuchs daran von Mal zu Mal mehr. Der Druck, der von außen an die deutsche Mannschaft herangetragen wird, soll dabei nicht im Weg stehen: "Wir wissen, dass wir viele lächelnde Gesichter in Deutschland haben, wenn wir gewinnen", sagte Nagelsmann, "aber wir sind nicht dafür verantwortlich, dass es in Deutschland in die richtige Richtung läuft. Wir können einen kleinen Teil dazu in sportlicher Natur beitragen. Das werden wir, glaube ich, auch machen."

Da war er wieder, der Glaube an sich selbst.