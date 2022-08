Nagelsmann und die ersten Härtefälle

Nun sind bis auf Leon Goretzka, der am Freitag ins Mannschaftstraining zurückkehrte, und Eric Maxim Choupo-Moting alle fit und spielberechtigt. Für Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann heißt das, er muss sowohl offensiv als auch defensiv schwierige Personalentscheidungen treffen.

Der Saisonstart lief hervorragend. Drei Siege, 15:1 Tore. Rekord. Auch deshalb, weil Trainer Julian Nagelsmann sich nach dem Abschied von Robert Lewandowski frühzeitig auf sein 4-2-2-2-System festgelegt hat und bislang dabeiblieb. Zudem gab es noch keine wirklichen Diskussionen mit Spielern um die Startelf, war Kingsley Coman anfangs doch gesperrt und zuletzt Jamal Musiala sowie Serge Gnabry leicht angeschlagen. Dies ändert sich aber jetzt.

Vor dem vermeintlichen Topspiel am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach (Sa., 18.30 Uhr LIVE! bei kicker) gibt es für Chef-Coach Nagelsmann die ersten Härtefälle zu moderieren. Coman meldete sich in Bochum eindrucksvoll zurück, ist aus der ersten Elf kaum wegzudenken; Sadio Mané als Star-Einkauf ist ebenso gesetzt wie Vereinslegende Thomas Müller. Bleibt noch ein Platz für drei Bewerber: Gnabry, Musiala, Leroy Sané. Letzterer hat ebenfalls im Gastspiel beim VfL geglänzt und seine Ambitionen untermauert. Gnabry sammelte verlässlich Scorerpunkte, und Musiala war der Mann der ersten Partien.

Jamal erinnert mich an Lionel Messi. Lothar Matthäus über Musiala

Lothar Matthäus sagte am Freitag im Rahmen einer Veranstaltung von Wettanbieter Interwetten, dass der 19-Jährige sein Lieblingsspieler sei und dass er, "wenn er fit ist, bei mir immer spielen würde". Der Weltmeister von 1990 ging sogar noch weiter und schwärmte: "Jamal erinnert mich an Lionel Messi. Er hat das Potenzial, wenn es so weiter geht, dass er Weltfußballer werden kann."

Auf die Startelfgarantie von Matthäus angesprochen, sagte Nagelsmann kurz und knapp: "Nein, die hat er nicht." Mit der vorbeugenden Begründung: "Er ist noch nicht ganz bei 100 Prozent, er hat noch leichte Probleme." So lässt sich ein Bankplatz leichter vertreten. Allerdings gelte die Nicht-Garantie auch für den Rest des Teams, erklärte Nagelsmann, der nicht nur offensiv, sondern auch defensiv die Qual der Wahl hat.

Davies kehrt zurück - Qual der Wahl in der Innenverteidigung

Alphonso Davies, der in Bochum fehlte, ist wieder zurück. Der Kanadier ist bereit für einen Einsatz über 90 Minuten, wie der FCB-Trainer bestätigt. Was das für die Innenverteidigung bedeute, "weiß ich auch noch nicht so genau", so Nagelsmann, "zwei von drei werden spielen". Heißt: Auch in der Viererkette ist noch eine Position offen. Lucas Hernandez, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt sind die Anwärter. Der niederländische Neuzugang durfte vergangene Woche erstmals von Beginn an ran - und erzielte prompt ein Tor.