Nagelsmann über Sané: "Er hat diese talentfreien Aktionen"

Auch beim 5:2 über Benfica Lissabon hat Leroy Sané geglänzt. Coach Julian Nagelsmann suchte im Anschluss einen Erklärungsansatz für die jüngste Leistungssteigerung des deutschen Nationalspielers.

Mitte des zweiten Durchgangs machte sich die Zufriedenheit auch verbal bemerkbar. "Ich habe in der 70. Minute gesagt: 'Schön, wenn Leute da sind - und man das Spiel nicht im Fernsehen anschauen muss'", erklärte Julian Nagelsmann nach Abpfiff bei "Prime Video". Bei seinem Comeback hatte er mehrfach ein breites Grinsen auf den Lippen. "Es hat wieder Spaß gemacht, zuzuschauen", sagte der Bayern-Coach.

Besonders viel Spaß hatte unter anderem Leroy Sané. Ein Tor und eine Vorlage steuerte der deutsche Nationalspieler zum 5:2 über Benfica Lissabon bei, war immer wieder mittendrin, wenn es schnell durchs Zentrum ging. "Herausragend" nannte Nagelsmann seine Leistung, "er hat heute mit sein aktivstes Spiel gemacht."

Szenenapplaus für "talentfreie Aktionen"

Den Blick zurück auf schlechtere Zeiten verschwieg der Bayern-Coach dabei auch nicht gänzlich. "Es ist unglaublich stark, was nach Köln passiert ist", so Nagelsmann. Beim Heimspiel gegen den FC Ende August war Sané von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. Am Mittwoch holte er sich mehrfach Szenenapplaus ab - und das nicht nur für seine Offensivleistung.

"Er hat diese talentfreien Aktionen", meinte Nagelsmann auf der Pressekonferenz und erklärte diesen Ausdruck folgendermaßen: "Aktionen, für die du kein Talent brauchst. In der ersten Hälfte hat er einen Standard mit Phonzie (Davies, d.Red.) hinterherverteidigt über 70 Meter, wo ihn die Zuschauer feiern. Das tut jedem Menschen gut, wenn die Leute draußen schreien und jubeln."

Neue Position als Faktor für die Leistungssteigerung

Als einen Faktor für die Leistungssteigerung Sanés in den vergangenen Wochen machte Nagelsmann die neue Position des 25-Jährigen aus. Bereits bei seinen drei Scorerpunkten beim 4:0 in Lissabon hatte er auf der Zehn agiert, am Dienstag nahm er im ungewohnten 3-1-5-1 die halblinke Position der offensiven Fünferreihe ein. "Wenn er zentrumslastiger spielt, hat er mehr Aktionen und kürzere Wege im Gegenpressing", erklärte Nagelsmann.

Eine echte Umerziehungskur sei aber nicht nötig gewesen, so Nagelsmann. "Die andere Positionierung und sonst nicht viel", antwortete der Coach auf die von ihm selbst auf der Pressekonferenz aufgeworfene Frage, was er denn mit Sané gemacht habe. Wobei, eine Sache gäbe es doch noch: "Ich mag ihn ganz gerne. Den Rest hat er schon selbst gemacht."