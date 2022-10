Nagelsmann über Neuer: "Will nicht, dass er die ganze Zeit Schmerzmittel nimmt"

Nach dem 5:0 im Topspiel gegen den SC Freiburg äußerte sich Julian Nagelsmann über die Verletzungssituation von drei Spielern.

Noussair Mazraoui war in der 79. Minute der Partie gegen die Breisgauer leicht angeschlagen ausgewechselt worden. "Es war ein kleiner Krampf in den Hamstrings", also im hinteren Oberschenkelbereich, erklärte der Münchner Coach bei DAZN. "Wir wollten kein Risiko eingehen", so Nagelsmann weiter.

Bei den weiterhin angeschlagenen Manuel Neuer (Schulter) und Thomas Müller (muskuläre Probleme im Rückenbereich) gebe es "eine kleine Chance" bei beiden für das Pokalspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) beim FC Augsburg. Sonderlich zuversichtlich klang Nagelsmann dabei allerdings nicht. "Ich habe es im Kopf jetzt nicht fest geplant. Wir schauen von Tag zu Tag. Für den Kader sehe ich eher eine Chance bei Thomas", so der Münchner Chefcoach.

Hoffen auf Heilung bei Neuer

Bei Neuer macht die Schulter weiterhin Probleme, in der der Nationaltorhüter Schmerzen verspürt. "Bei Manu ist die Frage, wie eingeschränkt er ist. Ich will nicht, dass er die ganze Zeit Schmerzmittel schluckt und dann spielen muss. Denn dann wird es immer noch schlechter", sagt Nagelsmann. Und so will man bei den Münchnern und ihrer Nummer eins im Hinblick auf die kommenden Wochen und Monate offenkundig Vorsicht walten lassen: "Wir haben mit Manu noch sehr viel vor - dieses und auch nächstes Jahr. Daher müssen wir einfach gucken, wie schnell die Schulter verheilt."