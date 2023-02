Nagelsmann über Neuer: "Bin harmoniebedürftig, meine Tür ist offen"

Julian Nagelsmann hat sich nach dem Interview von Manuel Neuer enttäuscht über das Vorgehen des Keepers gezeigt. Dennoch sieht Bayerns Trainer noch die Möglichkeit, die Wogen zu glätten - wich aber einer Frage aus.

Nach dem viel diskutierten Interview, das Manuel Neuer der SZ gegeben hat, bezog nun auch Julian Nagelsmann öffentlich Stellung. "Oliver Kahn hat ein sehr, sehr gutes Statement abgegeben, in dem viel drinsteht, in dem er auch von persönliche Erfahrungen spricht, die ein Stück weit vergleichbar sind", sagte der 35-jährige Bayern-Coach vor dem Gastspiel in Wolfsburg bei DAZN.

Mit Neuer habe es rund um die Entscheidung, sich von dessen Vertrauten und Torwarttrainer Toni Tapalovic zu trennen, ein Gespräch gegeben, in denen die "Dinge angesprochen" und "erklärt" worden seien. "Ich glaube auch, den Weg, den ich gewählt habe, es nicht öffentlich zu machen - die Gründe zu nennen, warum es zur Trennung kam - war in meinen Augen der richtige", so Nagelsmann, der aus seiner Enttäuschung über Neuers Vorgehen insofern auch keinen Hehl machte: "Ich, aus Manuels Perspektive, hätte das Interview nicht gegeben. Erst recht wenn in selbigem zu lesen ist, dass der Klub im Vordergrund steht. Natürlich trägt es nicht gerade zur Ruhe bei."

Seit dem Interview habe es bislang keinen Austausch oder gar ein klärendes Gespräch gegeben, so Nagelsmann. Aber: "Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und meine Tür ist nicht geschlossen, auch wenn ich einen anderen Weg gewählt hätte."

Ausweichend äußerte sich Nagelsmann allerdings auf die Frage, ob Neuer auch nach der Rückkehr Kapitän des Rekordmeisters bleiben wird. "Wir haben extrem wichtige Wochen. Manu ist verletzt, soll gesund werden und fit werden und wieder Spaß am Fußball haben. Er hat keine leichte Phase aufgrund der Entscheidung und aufgrund seiner Verletzung", betonte er. "Generell habe ich schon oft betont: Er ist der beste Torwart der Welt. Ich hoffe, dass er gesund zurückkommt. Alles andere ist dann Zukunftsmusik."