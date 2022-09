Nagelsmann über Mané: "Zu viel davon ist auch nicht gut"

Stürmer Sadio Mané (30) hat beim FC Bayern noch kein Feuerwerk entfacht. Trainer Julian Nagelsmann geht den Gründen nach.

Beim einen ist die Lage sehr kritisch, der andere hat zumindest schon ein bisschen was zeigen können. Ohne Sadio Mané haben Mohamed Salah und der FC Liverpool aktuell viele Probleme, ohne Mohamed Salah und den FC Liverpool muss Sadio Mané sich aber auch noch ein bisschen zurechtfinden in der neuen Umgebung.

Brillant waren Mané und sein neuer Verein, der FC Bayern, in die Saison gestartet. Mané traf sowohl beim Supercup in Leipzig (5:3) als auch beim fulminanten Liga-Auftakt in Frankfurt (6:1), seitdem läuft es jedoch nicht mehr so rund - bei den Bayern und beim Senegalesen. "Ihm fehlt ein Dosenöffner", meinte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spitzenspiel gegen Barcelona am Dienstag.

Zurückgenommene Treffer als "Stimmungskiller"

Mané erzielte beim 7:0 in Bochum zwar noch zwei Treffer, trat gegen den hilflosen Aufsteiger aber wie schon in Leipzig mit einer Szene in Erscheinung, die in der Frühphase der Saison ein kleines Sinnbild geworden ist: Mané erzielt ein Tor, und wenig später wird dieses wieder zurückgenommen. In Leipzig zweimal wegen einer Abseitsstellung, in Bochum wegen eines Handspiels, gegen Wolfsburg (2:0) und Gladbach (1:1) wieder je zweimal wegen einer Abseitsstellung. "Das sind Stimmungskiller", weiß Nagelsmann.

Kritisch sei der Spieler, erklärte der Trainer, "manchmal vielleicht zu kritisch. Dass er einen Tick zu viel nachdenkt." Von Tag eins an hat sich Mané bei den Bayern als Anführer präsentiert, im Training pusht er seine Mitspieler, gibt ihnen Kommandos. Auf dem Spielfeld jedoch fehlt die Leichtigkeit, die besonders Jamal Musiala und zuletzt auch wieder Leroy Sané an den Tag legten. "Ich habe mit ihm gesprochen, dass er ruhig mehr Selbstvertrauen haben kann und mehr Vertrauen in seine Fähigkeiten als Führungsfigur", so Nagelsmann.

Mané soll "positiv arroganter" werden

Mané wolle "immer beobachten" und "die Gruppe kennenlernen", um dann "seiner Rolle gerecht zu werden". Aber: "Wir haben natürlich wenig Zeit. Wenn jeder jetzt anfängt, erstmal ein halbes Jahr zu gucken, was wir alles machen können und was nicht, sind sehr viele Spiele schon durch. Von daher darf er gerne noch selbstbewusster und auch ein Stück… wie soll ich sagen … positiv arroganter auftreten."

Die selbstlose Art, die den bei seinen Abseitstoren grinsenden Mané sympathisch rüberkommen lässt, lobt Nagelsmann immer wieder. "Zu viel davon ist dann auch nicht gut", schränkt er ein. "Aber ich sehe seine Leistungen nicht kritisch. Ich glaube, dass er seinen Peak noch nicht erreicht hat. Ich freue mich auf seinen Peak. Ich bin grundsätzlich zufrieden mit seinem Job bis hierhin."