Nagelsmann über Lewandowski: "Ich weiß, wie seine Gedanken sind"

Robert Lewandowski (33) möchte den FC Bayern verlassen. Trainer Julian Nagelsmann (34) stritt das am Freitag nicht ab.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Robert Lewandowski auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern trägt, ist in den vergangenen Tagen gesunken. Der polnische Top-Torjäger will seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und am liebsten sofort zum FC Barcelona wechseln, wo ihm ein Dreijahresvertrag winkt, den er in München aufgrund seines Alters - Lewandowski wird im August 34 - nicht erhalten wird.

Darauf angesprochen, hielt sich Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz bedeckt, gab aber kein Dementi ab. "Er hat sehr engagiert trainiert, auch ein paar gute Tore gemacht", sagte der ein Jahr ältere Trainer und grinste: "Von daher wird er morgen in der Startelf stehen." Beim abschließenden Saisonspiel in Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wo Lewandowski seine siebte kicker-Torjägerkanone entgegennehmen darf.

Ich spreche nie über Dinge, die ich unter vier Augen mit Spielern besprechen. Alles andere müsst ihr Robert fragen. Julian Nagelsmann

Nagelsmanns Haltung ist bekannt, zumindest öffentlich spricht sich der Meistertrainer immer für eine Verlängerung Lewandowskis aus, laut eigener Aussage plant er die kommende Saison "ganz normal" mit dem FIFA-Weltfußballer. "Über alle anderen Themen, die in Gesprächen stattfinden, gebe ich keine Auskunft. Ich spreche nie über Dinge, die ich unter vier Augen mit Spielern besprechen. Alles andere müsst ihr Robert fragen."

"Öfter" würde er mit Lewandowski sowieso sprechen, ergänzte Nagelsmann. "Aber nicht mehr als sonst aufgrund der Situation. Ich habe mit ihm einen guten Austausch und weiß, wie seine Gedanken sind. Ich weiß, wie meine Haltung und meine Gedanken sind."

Kein Wechsel-Veto von Nagelsmann: "Nimm dich nie wichtiger, als du bist"

Ein Wechsel-Veto will er nicht einlegen: "Es gibt ein ganz wichtiges Credo meines Trainerdaseins: nimm dich nie zu wichtig, und nimm dich nie wichtiger, als du bist. Für irgendwas ein Veto einzulegen, bin ich der falsche Mann. Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen 'Brazzo', mir und Oliver Kahn, solche Dinge zu entscheiden. Ich werde mich niemals öffentlich für oder gegen was aussprechen, dass es dann Gesetz sein soll. Dafür bin ich nicht wichtig genug, und das soll auch in Zukunft so bleiben."