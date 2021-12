Nagelsmann über Goretzkas Chancen: "Das Spiel ist einfach zu groß"

Vor dem Topspiel am Samstagabend in Dortmund bangt der FC Bayern weiter um Leon Goretzka. Dagegen steht die Rückkehr von Joshua Kimmich nächste Woche bevor. Eric Maxim Choupo-Moting könnte am Freitag aus der Quarantäne entlassen werden.

Wackelt noch für das Topspiel: Leon Goretzka imago images/Sven Simon