Nagelsmann über BVB: "Ihr könnt euch mal die Tore gegen Hoffenheim anschauen"

Wird der FC Bayern im direkten Duell gegen Borussia Dortmund deutscher Meister? Julian Nagelsmann über die Stärken des Gegners.

Sehr wahrscheinlich wird der FC Bayern zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister werden, und sehr wahrscheinlich heißt der Vizemeister in diesem Zeitraum zum sechsten Mal Borussia Dortmund. Am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) können die Münchner ausgerechnet im direkten Duell alles klarmachen.

Nagelsmann macht stabilen BVB stark

Den Gegner aus Dortmund redet Trainer Julian Nagelsmann gewohntermaßen stark. Wie auch der FCB hat der BVB in den Pokal-Wettbewerben enttäuscht, steht aber - Nagelsmann hat fast richtig nachgerechnet - elf Punkte besser da als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. "Sprich", sagt der Bayern-Coach, "so verkehrt ist die Saison nicht". Der prädestinierte Tabellenzweite agiere "deutlich stabiler als in den letzten Jahren".

Beim BVB, auch wenn zahlreiche Stammspieler fehlen werden, erkennt Nagelsmann "eine gute Variabilität" und "verschiedene Grundordnungen". Mal spiele die Elf von Marco Rose mit einer defensiven Dreierkette, mal mit einer Viererkette, oft vermische sie beides mehrmals in einer Partie. "Das wird taktisch eine anspruchsvolle Aufgabe", glaubt Nagelsmann, denn die Bayern träfen auf "nach wie vor eine der besten Mannschaften im letzten Drittel, was Kombinationsspiel angeht; Ein-Kontakt-Verlängerung, Spielbeschleunigungs-Momente sind herausragend. Ihr könnt euch mal die zwei Tore gegen Hoffenheim anschauen."

Hoffenheim-Spiel als Anschauungsobjekt

Nagelsmann spricht dabei vom 3:2-Sieg der Dortmunder in Sinsheim Ende Januar und bezieht sich auf die ersten beiden BVB-Treffer. "Einmal der Querball von links in die Mitte", den Erling Haaland auf Vorlage von Donyell Malen zum 1:0 abschloss, "und dann das Tor von Reus, wo der Ball durch die Beine gespielt wird von Hübner. Da sind so Parade-Tore, die Dortmund herausragend spielt. Mit sehr guten Momenten werden sie das Spiel beschleunigen, und dann wird es rasend schnell, weil sie viele gute Kicker haben."

Vorbereitung bleibt Geheimsache

Nagelsmann hat sich - wenig überraschend - vorbereitet auf das Topspiel in der Allianz-Arena, es wird bereits das dritte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison sein. Sowohl den Supercup als auch das Duell in der Hinrunde entschied der Rekordmeister jeweils in Dortmund für sich. "Sie haben gegen uns häufig tief verteidigt und auf Konter gespielt", weiß Nagelsmann. "Immer in einer nicht leicht zu verteidigenden Struktur vorne. Ich sage jetzt nicht wie, sonst stellen sie es um. Da müssen wir aufpassen, weil sie einen klaren Konterablauf haben."

Eins ist für die Ansprüche des nicht ganz so euphorischen Tabellenführers aber klar: "Wir haben auch Ideen, die wir im Supercup und in der Hinrunde hatten." Und nach denen soll sich der BVB richten - nicht andersrum.