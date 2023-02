Nagelsmann über Aussprache mit Neuer - Kapitänsfrage vertagt

Julian Nagelsmann (35) hat mit Manuel Neuer (36) über dessen jüngstes Interview gesprochen. Die Inhalte bleiben vorerst geheim.

Eine Woche ist erst vergangen, seit Manuel Neuer ein aufsehenerregendes Interview in der Öffentlichkeit platzierte. Seitdem haben alle Verantwortlichen des FC Bayern ebenfalls öffentlich Stellung bezogen und vor allem den Zeitpunkt der Veröffentlichung kritisiert - kurz vor dem so wichtigen Achtelfinalhinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain.

Inzwischen hat Trainer Julian Nagelsmann das Gespräch mit seinem eigentlichen Kapitän gesucht, die Inhalte der Aussprache "bleiben intern", wie er am Freitag erklärte. "Ich weiß und kann nachvollziehen, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ich bitte euch aber, das einfach ruhen zu lassen."

Neuers Aufgabe sei es jetzt, "gesund und fit zu werden". Dafür spult der bald 37-jährige Torhüter jeden Tag sein Reha-Programm an der Säbener Straße ab. Und "meine Aufgabe", wie Nagelsmann ergänzte, "ist es in Bezug auf Manu, ihn dabei so gut zu unterstützen, wie es geht. Reha-mäßig oder inhaltlich sind mir da die Hände gebunden, aber generell ist es meine Aufgabe, ihn zu unterstützen."

Für Manu ist es wichtig, nach vorne zu schauen. Gleiches gilt für mich. Julian Nagelsmann

Nagelsmanns Wunsch: "Es ist wichtig - auch für Manu -, dass das Thema jetzt irgendwann mal beerdigt wird. Jeder weiß, dass die Heilung eines Körpers sehr stark beeinflusst wird von Gedanken, die im Kopf stattfinden. Für Manu ist es wichtig, nach vorne zu schauen. Gleiches gilt für mich." Er müsse "die Mannschaft für die nächsten Wochen aufstellen" und außerdem den "jeweiligen Kapitän, der spielt", benennen.

Neuers Stellvertreter Thomas Müller ist vorerst wieder gesetzt in der Startelf, dessen Vertreter Joshua Kimmich am Wochenende gegen Bochum gesperrt. Und wenn Neuer wieder da ist? "Dann ist es vor jeder Saison das gleiche, dass ich mit meinen Kollegen entscheide, ob wir das Kapitänsamt wählen lassen oder ob wir es bestimmen."

Ein Neuer-Bekenntnis war das zumindest nicht: "Aktuell ist der Manu der Kapitän dieser Mannschaft, und das ist auch gut so. Da hat er Aufgaben. Einerseits gesund zu werden. Andererseits ist er jeden Tag hier (an der Säbener Straße, d. Red.), um zu unterstützen. Bis zum neuen Jahr passiert so viel. Wir sollten Manus Kopf so frei kriegen, dass er einfach gesund wird. Das ist das A und O. Dann wird er wieder ein herausragender Torwart werden."