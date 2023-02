Nagelsmann trotz Sieg bedient: "Dann wird es nicht reichen"

Die Bayern haben den dritten Sieg in Folge eingefahren und feierten gegen Bochum eine gelungene Generalprobe vor dem CL-Achtelfinale in Paris - und trotzdem war Julian Nagelsmann nach der Partie bedient.

Nach drei 1:1-Unentschieden hatte Julian Nagelsmann von einer "Ergebniskrise" gesprochen. Drei Siege später war diese überwunden, zufrieden war der Bayern-Trainer nach dem 3:0 über Bochum aber nicht - was auch mit dem anstehenden Achtelfinale in der Champions League zusammenhängt.

Gegen das schwächste Auswärtsteam der Liga (nur ein Sieg in zehn Auswärtsspielen) starteten die Münchner mit "sehr guten sechs Minuten am Anfang", ließen dann aber "bis zur 60. Minute sehr schlechte Minuten" folgen, bewertete Nagelsmann die CL-Generalprobe bei "Sky". Aufgrund fehlender "Geradlinigkeit" stand es aber nicht "2:0 oder 3:0", sondern 0:0.

Noch mehr ärgerte den Coach allerdings der weitere Verlauf der ersten Hälfte. Gerade weil Bochum hoch presste, ergaben sich immer wieder Räume für den Rekordmeister. Gegenstöße wurden aber meist nur unsauber zu Ende gespielt, Bochums Keeper Manuel Riemann musste erst in Minute 34 ein erstes Mal richtig eingreifen.

Nagelsmann vermisst Enthusiasmus und Bewegung

Gerade weil das Pressing des VfL "jetzt nicht so aktiv war, wie Bochum es normal kann, weil sie ein anstrengendes Spiel in den Knochen haben, musst du dich aktiver bewegen", monierte Nagelsmann. "Wenn wir richtig Vollgas spielen, was ja auch Spaß macht, und wenn ich mich richtig bewege, ein bisschen Enthusiasmus aufs Feld bringe, dann kannst du die ersten sechs Minuten fortsetzen und dann steht es hier ganz schnell 4:0, 5:0, 6:0."

Weil Thomas Müller, der mit seinem 428. Bundesliga-Einsatz nun alleiniger Rekord-Feldspieler des FC Bayern ist, einen schlechten Rückpass von Saidy Janko ausnutzte, stand es zur Pause aber immerhin 1:0.

Doch auch die Viertelstunde nach der Pause gefiel Nagelsmann nicht. Yann Sommer bewahrte seine Elf nämlich nach einem Kopfball von Philipp Hofmann vor dem Ausgleich. Nach einer Stunde war es "wieder okay", gerade die Wechsel hätten dem Spiel gut getan. Die Bayern bekamen die Partie wieder unter Kontrolle und so gelang am Ende die Generalprobe - zumindest vom Ergebnis.

Wenn wir so spielen am Dienstag, dann wird es nicht reichen, um weiterzukommen. Julian Nagelsmann

Die Ergebniskrise scheint also überwunden zu sein, doch Nagelsmann richtete den Blick schon gen Dienstag, wenn das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale beim Starensemble in Paris ansteht. Auch wenn bei PSG Kylian Mbappé auszufallen droht, müssen die Bayern "ein überragendes Spiel machen". Um ein solches machen zu können, seien "auch die Wochen davor entscheidend, auch dieses Spiel heute".

Und das hatte Nagelsmann offenkundig nicht gefallen, der Bayern-Coach wurde deutlich: "Wenn wir so spielen am Dienstag, dann wird es nicht reichen, um weiterzukommen." Rumms.

Entwarnung gab der Trainer bei Müller, der zur Pause mit "Wadenproblemen" in der Kabine geblieben war. Die Auswechslung sei eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen. "Das war mir zu viel Risiko, dass er da was muskulär hat."