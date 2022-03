Nagelsmann: "Thomas Müller ist nicht happy"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

Bayern München - Bayer Leverkusen 1:1 (1:1)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Die erste halbe Stunde war sehr gut von uns, da hatten wir sehr gute Kontrolle. Es hat das zweite Tor gefehlt. Dann bekommen wir das Tor, das war vermeidbar. Danach haben wir Glück und müssen in Rückstand geraten. Wir hatten zu einfache Fehler. In der zweiten Halbzeit hatte Leverkusen drei gute Konter. Uns hat etwas der Punch gefehlt. Der Punkt geht für beide Teams in Ordnung. Thomas Müller ist nicht happy, aber auch nicht mega niedergeschlagen. Das passiert den Besten, es wird ihn nicht nachhaltig umhauen."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Die ersten 30 Minuten waren schwach von uns. Wir haben gebraucht, um uns in dem neuen System zurechtzufinden. Es war aber auch dem Auftritt der Bayern geschuldet. Dann haben wir Vertrauen gewonnen und hatten einige sehr gute Situationen. Kompliment an die Mannschaft, sie hat solidarisch gekämpft, war sehr leidensfähig."

RB Leipzig - SC Freiburg 1:1 (0:1)

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Das 0:1 hätte nicht sein dürfen, das war extrem ärgerlich. Wir hatten zwar auch nicht viele Torchancen, mit dem Ergebnis sind wir aber okay. Gegen Freiburg ist es immer schwer, wenn man zurückliegt. Es ist gut, dass Angelino noch getroffen hat, so nehmen wir wenigstens einen Punkt mit."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich bin zufrieden mit der Mannschaft, sie hat eine außergewöhnliche Leistung gezeigt, was den Willen betrifft. Wir haben von der Energie, der Haltung und der Schläue her ein außergewöhnliches Spiel gemacht. Am Ende war es sicher ein verdientes Unentschieden für Leipzig. Wahrscheinlich werde ich in meinem Leben hier nicht mehr gewinnen, aber das ist nicht so wichtig."

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1:4 (0:1)

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): "Unsere Ausgangslage war klar. Wir wollten heute, weil unsere Fans auch so zahlreich da waren, ein besseres Spiel machen und haben uns viel vorgenommen. Wir haben es letztlich nicht auf den Platz gebracht. Am Ende war die Leistung nicht gut genug, um eine gut organisierte Mannschaft in Bedrängnis zu bringen. Wir bekommen die Gegentore zu ungünstigen Zeitpunkten."



Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg von uns. Ich bin glücklich darüber, wie wir aufgetreten sind. Wir haben das Spiel geführt. Das Einzige, was wir hätten besser manchen können, waren noch mehr Tore. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs das toll umgesetzt. Mit dem vierten Tor war der Deckel drauf. Ich bin glücklich, dass alle Offensivspieler bei den Toren beteiligt waren."

VfL Wolfsburg - Union Berlin 1:0 (1:0)

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Es war ein glücklicher Heimsieg, ein Remis wäre auch möglich gewesen. Vor ein paar Wochen hätten wir ein solches Spiel noch verloren. Aber wir haben an Stabilität und Haltung gewonnen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Dieses Spiel war wie ein Steigerungslauf. In der zweiten Halbzeit haben wir ein tolles Spiel gemacht. Da hatten wir genügend Chancen, aber letztlich war es ein gebrauchter Nachmittag."

VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:0)

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Es war fußballerisch mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel. Kleinigkeiten haben entschieden, wir haben zwei Standardtore gemacht. Ich muss die Zuschauer loben, die uns nach vorne gepeitscht haben. Das war unheimlich wichtig. Jetzt haben wir 32 Punkte, es ist noch nichts erreicht, aber mit der Art und Weise, mit der Einstellung bin ich absolut einverstanden."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir sind schon sehr enttäuscht, zum einen aufgrund der Niederlage, zum anderen weil wir nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen konnten. Wir hatten eine ganz schlechte Zweikampfquote. Wir hatten wenig entgegenzusetzen. Die Konkurrenz hat uns die Chance gegeben, noch mal heranzukommen, aber wir haben sie nicht genutzt."

Arminia Bielefeld - FC Augsburg 0:1 (0:0)

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Es war umkämpft mit harten Zweikämpfen. Die Mannschaft, die den entscheidenden Fehler macht, geht als Verlierer vom Platz. Das waren leider wir. Wir waren nicht klar und konstruktiv genug."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Es war ein verdienter Sieg. Wir haben alles verteidigt, was lang nach vorne gekommen ist. Es war ein sehr intensives Spiel. Die Mannschaft wollte unbedingt."