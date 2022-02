Nagelsmann stimmt Kimmich zu und kritisiert sich selbst

Julian Nagelsmann hatte gegen Bochum einen Plan, der ging nicht wie gewünscht auf, wie der Trainer nach der deutlichen 2:4-Pleite unumwunden zugab.

Julian Nagelsmann fasste sich nach der Niederlage in Bochum auch an die eigene Nase. imago images/osnapix

Joshua Kimmich prangerte die Einstellung und fehlende Körperspannung seines Teams nach der 2:4-Niederlage in Bochum an. Sein Trainer Julian Nagelsmann fand es gut, "wenn so etwas aus der Mannschaft kommt". Wenn Kimmich sich so geäußert habe, dann "wird da ein Funken Wahrheit dahinterstecken, das sollte allen eine Lehre sein".

Eine Idee geht nicht auf

Weniger gut, fand Nagelsmann seine eigene taktische Idee, "Natürlich kritisiere ich mich auch selber, wenn die Idee nicht top aufgegangen ist", gab er nach der Partie am "Sky"-Mikrofon zu. "Normal muss ich früher umstellen", ärgerte sich Nagelsmann. Er tat es allerdings zunächst nicht, da ihm die personellen Alternativen zu defensiv erschienen.

Zur zweiten Hälfte korrigierte der Coach seine anfängliche Idee dann doch und löste mit dem Wechsel Corentin Tolisso für Dayot Upamecano die Viererkette, mit der der Rekordmeister begonnen hatte, wieder auf.

In der Kabine sei Nagelsmann nicht laut geworden: "Da muss man als Trainer nicht reinschreien, da muss jeder merken, dass es zu wenig war." Obwohl die zweite Hälfte dann "ein bisschen besser" war, hätte sein Team "früher treffen müssen, um noch etwas zu holen", sagte Nagelsmann - und so war Robert Lewandowskis Treffer in Minute 75 nur der zum 2:4-Endstand.