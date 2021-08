Nagelsmann sorgt sich um Bundesliga: "Reibe mir verwundert die Augen"

Die Millionen-Transfers der letzten Tage sorgen auch bei Julian Nagelsmann für Fragezeichen. Der Bayern-Trainer hofft auf die UEFA.

Wie die restliche Bundesliga in diesem Sommer nur Zuschauer, wenn Lionel Messi & Co. wechseln: Julian Nagelsmann. imago images/Passion2Press

Während Manchester City und der FC Chelsea für Jack Grealish und Romelu Lukaku dreistellige Millionensummen auf den Markt werfen und sich Paris St. Germain mal eben Lionel Messi gönnt, können die Bundesligisten nur staunend zusehen. Dass das sogar für den FC Bayern und sein dezimiertes Festgeldkonto gilt, wirft die Frage auf: Wird der deutsche Fußball international gerade abgehängt?

"Absolut, die Gefahr besteht", beantwortete sie Julian Nagelsmann am Donnerstag, ohne zu zögern. Für die Bayern sei die Lage zwar "noch einen Tick einfacher" als für manch anderen Ligakonkurrenten, "aber trotzdem kompliziert". Das liege auch an der 50+1-Regel, an die sich die Klubs anderer europäischer Topligen nicht halten müssen, und an "steuerlichen Themen, die in anderen europäischen Ländern ein bisschen anders sind".

Trotzdem überraschen die Summen, die in den letzten Tagen Corona zum Trotz investiert wurden, auch ihn. "Ich bin kein Fachmann und kann nicht immer hinter die Kulissen blicken", so Nagelsmann, "ich reibe mir gelegentlich verwundert die Augen, wie das alles funktioniert."

Nagelsmann über PSG & Co.: "Weiß nicht, wie das immer alle hinkriegen"

Denn bei solchen Transfers gebe es ja nicht nur die Summen, "die man so liest", sondern stets noch einen "Rattenschwanz, der im Verborgenen bleibt, der aber viel nach sich zieht und die Kosten über mehrere Jahre extrem hochtreiben lässt. Ich weiß nicht 100-prozentig, wie das immer alle hinkriegen."

Viele fordern, dass die UEFA ihre Financial-Fairplay-Regeln verschärfen und konsequenter durchsetzen müsste, anstatt sie - wie in der Corona-Pandemie geschehen - sogar aufzuweichen. Auch Nagelsmann hofft auf den Verband: "Die UEFA hat schon ein Interesse daran, dass es ein Wettbewerb bleiben soll", glaubt er, "und dass Bayern München, das vor zwei Jahren noch die Champions League gewonnen hat, nach wie vor ein Herausforderer in der Champions League bleiben soll".