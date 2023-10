Nagelsmann setzt auf Erfahrung: Älteste DFB-Elf bei einer Bundestrainer-Premiere

Schon mit seiner Kadernominierung hatte Julian Nagelsmann ein Zeichen gesetzt - so auch mit seiner ersten DFB-Startelf. Das Stichwort hier: Erfahrung.

Am 13. Juli 2014 war Mats Hummels fester Teil der deutschen Nationalmannschaft - und krönte sich unter Joachim Löw zum Weltmeister durch das dramatische 1:0 nach Verlängerung gegen Lionel Messis Argentinien.

Fast zehn Jahre später ist der ehemalige Münchner und aktuelle BVB-Profi wieder dabei - und feiert direkt mit seinem Startelfeinsatz beim Duell mit den USA an diesem Samstag (21 Uhr MESZ) sein DFB-Comeback nach über zwei Jahren Abstinenz. Der Grund: Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Hummels zurückgeholt und sofort ins Zentrum der Innenverteidigung neben Real-Profi Antonio Rüdiger beordert.

Doch nicht nur das: Nagelsmann setzte neben dem 34-jährigen Routinier auch auf den Spätberufenen Pascal Groß (32, Brighton & Hove Albion) anstelle des abgereisten und kranken Joshua Kimmich (28, FC Bayern München), Stürmer Niclas Füllkrug (30, BVB) oder Torwart Marc-André ter Stegen (31, FC Barcelona) - und damit auf einige Ü-30-Spieler. Richtig junges Blut brachten quasi "nur" die hochveranlagten Florian Wirtz (20, Bayer 04 Leverkusen) und Jamal Musiala (20, FC Bayern München) mit in die DFB-Startelf.

Sechs Ü-30-Spieler

Das Besondere dabei: Insgesamt hatte die deutsche Startelf beim Gastspiel im Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field zu Hartford ein Durchschnittsalter von 28,97 Jahren. Seit Einführung der Bundesliga im Jahr 1963 begann kein Bundestrainer das erste Spiel seiner Amtszeit mit so einer "alten" Startelf (sechs Spieler hatten ihren 30. Geburtstag schon gefeiert).

Älter war eine DFB-Startelf im Allgemeinen zuletzt übrigens beim 9:0 gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation am 11. November 2021: 29,03 Jahre im Schnitt damals unter Hansi Flick.

Völler übertroffen

Die bis dato älteste DFB-Startelf bei seinem Debüt als Bundestrainer hatte Rudi Völler am 16. August 2000 gestellt - 27,36 Jahre. Dahinter folgen Joachim Löw (27,30 Jahre am 16. August 2006), Erich Ribbeck (26,99 Jahre am 10. Oktober 1998) und Berti Vogts (26,82 Jahre am 29. August 1990).

Was sich Nagelsmann von seiner mit reichlich Erfahrung ausgestatteten Truppe beim Duell mit der US-Auswahl von Trainer Gregg Berhalter (als Spieler in Deutschland für Energie Cottbus und 1860 München aktiv) erwartete, hatte der ehemalige FCB-Coach bereits im Vorfeld der Partie angedeutet: Man wolle "Dinge selbst provozieren" und "mehr Torchancen rausspielen, als das zuletzt der Fall war".