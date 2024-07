Nagelsmann: "Sehr viele Spieler haben geweint"

Nach einer Nacht mit wenig Schlaf und vielen Emotionen haben die Nationalspieler ihr EM-Camp in Herzogenaurach verlassen. Die DFB-Verantwortlichen ziehen trotz des bitteren Ausscheidens ein positives Fazit.

Als Bernd Neuendorf, Rudi Völler und Julian Nagelsmann am Samstag ein letztes Mal in Herzogenaurach vor die Presse traten, war vor allem der Bundestrainer gezeichnet von der kurzen Nacht nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien. Der 36-Jährige musste gegen die Tränen ankämpfen, als er zum Resümee der EM-Wochen ansetzte. "Ich möchte Danke sagen an die ganzen Fans im Land", sagte er mit brüchiger Stimme: "Wir hätten ihnen gerne mehr gegeben und den Titel geholt."

Zuvor hatte er gemeinsam mit DFB-Präsident Neuendorf und Sportdirektor Völler den 26-köpfigen Kader und den Betreuerstab mit dankenden Worten verabschiedet. "Sehr viele Spieler haben geweint. Jeder wäre noch gerne eine Woche länger geblieben", berichtete Nagelsmann, während Völler die Entwicklung seit den März-Länderspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) in den Blickpunkt schob. "Die Mannschaft hat es geschafft, die Euphorie in Deutschland zu wecken. Das war vor einigen Monaten noch unvorstellbar. Das war selbst für mich als alter Hase etwas Besonderes", sagte der Weltmeister und ehemalige Teamchef: "Das war unser Ziel und unser Traum, dass wir wieder mit unseren Mitmenschen zusammenkommen können. Ich habe es genossen, wie Julian und sein Trainerteam es geschafft haben, einen Spirit zu erzeugen, der uns zwar nur ins Viertelfinale getragen, aber trotzdem begeistert hat."

Neuendorf: Nagelsmann "hat das Amt des Bundestrainers neu definiert"

Ähnlich fiel das Fazit von Neuendorf an seinem 63. Geburtstag aus. "Wir haben es in der Tat geschafft, etwas auszulösen und die Fans hinter uns zu bringen. Die Verbindung und Koppelung zur Nationalmannschaft ist wieder gelungen, wir haben Identifikation gestiftet und Emotionen ausgelöst", sagte der Verbandspräsident, der gemeinsam mit Völler und Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig vor dem Turnier die Vertragsverlängerung mit Nagelsmann bis zur WM 2026 realisiert hatte. "Der Trainer und das Trainerteam waren sehr beeindruckend, sie haben unsere Entscheidung mehr als bestätigt. Er hat das Amt des Bundestrainers neu definiert, unglaubliche Energie und Spirit ausgestrahlt", so der DFB-Chef, der mit den Worten schloss: "Wir haben eine Niederlage erlitten, aber ich glaube nicht, dass wir gescheitert sind. Wir werden den begonnenen Weg fortsetzen, bleiben positiv und greifen wieder an." Auch Völler betonte, die EM-Auftritte seien "ein sehr gutes Zeichen, aber auch eine Verpflichtung, die Leistung zu bestätigen".

"Ich bin sehr glücklich, dass ich verlängert habe und freue mich, neu anzugreifen. Aber ein paar Tage müsst ihr mir geben, die brauche ich", sagte Nagelsmann, der schon eine ziemlich klare Vorstellung hat, wie er diese Zukunft gestalten will. "Wir haben einen Grundstock und ein gutes Klima, was schon ein ganz großes Fundament ist", sagte er und will "nur Nuancen verändern".

Zukunft von Neuer, Müller und Gündogan im Nationalteam offen

Der notwendige Verzicht auf Toni Kroos, dessen großartige Karriere mit dem Viertelfinal-K.-o. wie angekündigt beendet ist, stellt freilich mehr als nur eine Nuance dar. "Ihn eins zu eins zu ersetzen wird schwer", betonte auch Nagelsmann, der bei der Neubesetzung des Mittelfeld-Zentrums den Stuttgarter Angelo Stiller und den Münchner Aleksandar Pavlovic, der die EM krankheitsbedingt verpasst hatte, ins Spiel brachte.

Ob außer Kroos weitere verdiente Spieler zurücktreten werden, war am Samstag noch offen. Thomas Müller hatte seinen Rückzug schon nach Spielende angedeutet, Manuel Neuer hingegen klang deutlich unentschlossener. Auf die Frage nach Ilkay Gündogan, der eine Entscheidung angekündigt hat, sagte Nagelsmann: "Er hat als Letzter das Camp verlassen. Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er weiter zur Verfügung steht."