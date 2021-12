Nagelsmann: "Schönes Tor mit seinem schwachen Fuß"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

FC Bayern München - VfL Wolfsburg 4:0 (1:0)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Die erste Halbzeit war ein bisschen schwieriger, da hat Wolfsburg noch disziplinierter gespielt. In der zweiten war es beeindruckend, was wir gemacht haben. Wir haben jeden Ball gewonnen vor der Mittellinie. Am Ende war es auch in der Höhe verdient. Für Robert (Lewandowski, d. Red.) hat es mich extrem gefreut, es war ein sehr schönes Tor mit seinem in Anführungszeichen schwachen Fuß."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Die Niederlage tut weh. In der ersten Halbzeit haben wir ein ordentliches Spiel gemacht, nicht viel zugelassen und zwei riesen Torchancen gehabt. Dann passiert das, was gegen Bayern München nicht passieren darf, du kassierst das zweite Tor. Es ist gut für uns, dass wir den Kopf jetzt mal freikriegen. In der Rückrunde werden wir einen anderen VfL Wolfsburg sehen, da bin ich ganz sicher."