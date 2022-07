Nagelsmann schließt Verpflichtung von Lewandowski-Nachfolger nicht aus

Am Samstag spielt der FC Bayern in Leipzig um den ersten Titel der Saison. Eine Einsatzgarantie verteilte Julian Nagelsmann (35) vorab.

Einige harte Entscheidungen wird Julian Nagelsmann am Samstag treffen müssen. Wer es in den Kader für den Supercup in Leipzig schafft, steht noch nicht fest. Neuzugang Mathys Tel ist nicht spielberechtigt, Leon Goretzka, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr fehlen verletzt oder angeschlagen.

Eine Einsatzgarantie erhielt lediglich Sadio Mané. "Man merkt einfach, dass er ein Vollprofi ist", lobte Nagelsmann seine neue Nummer 17. "Er hat sehr stark trainiert, körperlich alles reingeworfen. Jetzt Richtung Spiel merkt man, wie er den Spannungsbogen aufbaut, wie aktiv er im Training ist und wie viel er coacht. Er weiß, wann es wichtig wird."

Denkbar ist, dass Mané gegen RB als zentrale Spitze beginnt. Also dort, wo nach dem Abgang von Robert Lewandowski kein adäquater Ersatz verpflichtet wurde und nach jetzigem Stand auch nicht verpflichtet werden soll. "Es ist nicht so, dass wir alle enttäuscht daliegen und sagen: 'Jetzt haben wir keinen gefunden'", erklärte Nagelsmann. "Das haben wir ja vorher schon einkalkuliert, dass wir in diesem Sommer vielleicht keinen 1:1-Ersatz für Lewy bekommen."

Ausschließen will der Trainer besagten 1:1-Ersatz gleichwohl nicht: "Das Transferfenster ist noch vier Wochen offen, es kann immer noch was passieren." Choupo-Moting werde ja bald wieder fit, ergänzte Nagelsmann, und Mané "kann viele Tore schießen". Aber: "Wir werden weiter die Augen offenhalten, ob irgendwas auf dem Transfermarkt passiert, was jetzt vielleicht noch nicht passiert ist. Oder was unvorhergesehen noch passieren kann."