Nagelsmann schließt mit Reichert die Torhüter-Lücke beim Training

Alexander Nübel wurde am Freitag aus dem Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im eigenen Land gestrichen, am Konzept von vier Torhütern im Training hält Bundestrainer Julian Nagelsmann dennoch fest - und holt Jan Reichert mit ins Boot.

Ursprünglich wollte Julian Nagelsmann mit vier Torhütern in die EM gehen, beim finalen Kader des DFB fehlte dann aber Alexander Nübel von Vizemeister VfB Stuttgart. Die Unwägbarkeiten des zuletzt angeschlagenen Leroy Sané gaben für den Bundestrainer den Ausschlag, doch einen Feldspieler mehr zu nominieren und auf einen Keeper zu verzichten.

Nicht so im Training, wie Nagelsmann schon am Freitag am RTL-Mikrofon verlauten ließ, da wolle er nicht auf einen vierten Torwart verzichten. Er werde für die Trainingseinheiten "einen jungen Nachwuchstorwart dazuholen", sagte Nagelsmann, den Namen wollte er allerdings da noch nicht verraten: "Das wäre der falsche Zeitpunkt."

Der war am Samstag gekommen. Jan Reichert vom 1. FC Nürnberg wird bei der EM als "Trainingskeeper" bei der DFB-Elf weilen. Der 22-Jährige, der am letzten Spieltag sein Zweitliga-Debüt für den Club bei der 1:4-Niederlage beim HSV gefeiert hatte, verstärkt den EM-Kader im Training, wie der DFB mitteilte.

Kurzer Weg zum Base Camp

"Die kurzen Wege vom Team Base Camp auf dem Gelände von DFB-Partner Adidas nach Nürnberg" waren ausschlaggebend, dass der Nachwuchstorwart die Nübel-Lücke im Training schließt. "Wir bedanken uns bei Sportvorstand Joti Chatzialexiou und dem 1. FC Nürnberg für die tolle und unkomplizierte Unterstützung", erklärte DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg auf dfb.de.