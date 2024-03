Nagelsmann-Rückkehr zum FC Bayern? Dreesen: "Man sollte im Fußball nie etwas ausschließen"

Der FC Bayern befindet sich auf Trainersuche, im Sommer übernimmt ein neuer Mann an der Säbener Straße. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen wollte sogar eine Rückkehr von Julian Nagelsmann nicht komplett ausschließen.

Mit dem letzten Spieltag der Saison 2023/24 endet auch die Zeit von Thomas Tuchel beim FCB, der FCB und der 50-Jährige haben sich bekanntlich auf eine vorzeitige Beendigung der ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 geplanten Zusammenarbeit verständigt.

Noch ist nicht bekannt, wer ab Sommer auf Tuchel folgt, die Suche läuft aber auf Hochtouren. Der neue Sportvorstand Max Eberl hat bereits eine Prioritätenliste erstellt, Namen wollte er aber keine verraten. In der Gerüchteküche fiel unter anderem der Name Sebastian Hoeneß, der aber beim VfB Stuttgart verlängerte. Fast schon logisch, dass auch Bayer Leverkusens Xabi Alonso ins Gespräch gebracht wurde, Eberl dementierte aber Berichte über eine Kontaktaufnahme mit dem Spanier.

Und spielt sogar Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann eine Rolle? Immerhin läuft dessen Vertrag als Bundestrainer lediglich bis nach der EURO 2024, anschließend wäre er einem Engagement als Klub-Trainer nicht abgeneigt. Beim FCB? "Ich glaube, da haben ja schon ganz andere gesagt, dass man im Fußball nie etwas ausschließen sollte", sagte Dreesen gefragt zu einem möglichen Nagelsmann-Comeback in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung.

Doch wie realistisch wäre ein solches Szenario? Zumindest aktuell spielt es wohl keine große Rolle. "Aber das ist Zukunftsmusik und heute kein Thema", stellte Dreesen klar. Zuvor hatte auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß erklärt, dass ihm die ungeklärte Trainerfrage noch nicht zu sehr beschäftigt. "Die Hektik um die Trainerfrage verstehe ich nicht - wir haben noch Zeit genug", sagte der 72-Jährige am Dienstag bei einer Zeremonie anlässlich des 80. Geburtstags von Sepp Maier.

Dreesen: "Manuel ist der beste Torhüter, den es in Deutschland und wahrscheinlich auf der Welt gibt"

Klar positionierte sich Dreesen aber in der Frage nach der deutschen Nummer 1. Bayern-Kapitän Manuel Neuer wurde erstmals nach seiner Verletzungspause wieder in den Kreis der Nationalmannschaft berufen, wird bei den anstehenden Testspielen am Samstag in Lyon gegen Frankreich (21 Uhr) sowie am kommenden Dienstag in Frankfurt gegen die Niederlande (20.45 Uhr) zum Einsatz kommen. Noch hat Nagelsmann aber noch nicht offiziell verlauten lassen, wer bei der Heim-EM zwischen den Pfosten stehen wird.

"Wir sind da natürlich parteiisch, aber auch aus tiefer Überzeugung. Manuel ist der beste Torhüter, den es in Deutschland und wahrscheinlich auf der Welt gibt", sagte Dreesen. "Aus meiner Sicht sollte der beste Torhüter im Tor stehen - und das ist Manuel Neuer."