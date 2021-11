Nagelsmann reagiert auf Nübel-Interview: "Schon mal eine gute Sache"

Alexander Nübel hatte im kicker-Interview klare Bedingungen für eine Bayern-Rückkehr genannt. Julian Nagelsmann hat das gefallen - sieht aber kein Vorbeikommen an Manuel Neuer.

Dass der FC Bayern und die AS Monaco sein zweijähriges Leihgeschäft im kommenden Sommer vorzeitig beenden, glaubt Alexander Nübel selbst nicht. "Ich gehe von zwei Jahren aus", sagte der Torhüter im großen kicker-Interview. "Ich sehe nichts anderes und der FC Bayern auch nicht."

Und trotzdem wird sich irgendwann in München die Frage stellen, wie es mit Nübel weitergehen soll, zumal nicht ausgeschlossen ist, dass Manuel Neuer seinen Vertrag über 2023 hinaus verlängert. Nübel, selbst bis 2025 gebunden, hatte eine Bayern-Rückkehr an die klare Bedingung geknüpft, dann auf mehr Spiele zu kommen als in seinem ersten Jahr, in dem ihm eine gewisse Einsatzzahl zugesichert, aber nicht gewährt worden war.

Gestern hat er im Training wieder einen unfassbar pariert. Da gibt es keinen Grund für mich, über irgendwas nachzudenken. Nagelsmann über Neuer

"Grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn Spieler auch das nötige Selbstvertrauen haben und gewisse Ansprüche an sich, ihre Leistung und ihre Karriere haben", kommentierte Julian Nagelsmann am Donnerstag Nübels Interview-Ansage. "Das ist schon mal eine gute Sache."

Auf absehbare Zeit sieht der Bayern-Trainer aber kein Vorbeikommen an Stammkeeper Manuel Neuer. "Wir haben den weltbesten Torwart, mit dem ich sehr zufrieden bin und den ich nicht aus dem Tor nehmen möchte, solange er gesund ist und Bock hat, zu spielen." Neuer sei "nach wie vor extrem schnellkräftig. Gestern hat er im Training wieder einen unfassbar pariert. Da gibt es keinen Grund für mich, über irgendwas nachzudenken."

Nagelsmann: Neuer "ist keiner, der gerne verzichtet"

Vorerst drängt eine Entscheidung in der Torwartfrage auch noch nicht. "Am Ende ist jetzt nicht der Zeitpunkt, über mögliche Ideen zu sprechen, das machen wir dann zu gegebener Zeit mit den Beratern und auch mit Alex selbst." Und nicht zuletzt mit Neuer: "Ich bin unglaublich zufrieden mit Manu. Es ist wichtig, solche Dinge auch immer in Rücksprache mit dem Torwart zu treffen, ob er auf Spiele verzichten würde."

"Und wie ich Manu kenne", so Nagelsmann weiter, "ist er keiner, der gerne verzichtet, sondern der immer spielen möchte und in 99,9 Prozent der Fälle gesund und bereit ist zu spielen. Demnach werden wir zu gegebener Zeit nach einer Lösung suchen. Die habe ich jetzt auch noch nicht parat."