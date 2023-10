Nagelsmann-Rat an Musiala: "Der Straßenkicker bleiben, der er ist"

Einfacher Fußball wird gepredigt bei der DFB-Auswahl. Florian Wirtz und Jamal Musiala stehen eher für Spektakel, Julian Nagelsmann hat spezielle Vorstellungen mit den beiden.

Keine Frage: Wenn man auf den Fußball der deutschen Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren blickt, dann fehlen nicht nur die Ergebnisse, sondern auch Auftritte, die einem aufgrund der Leistung oder wegen einzelner Aktionen in Erinnerung bleiben.

Julian Nagelsmann tritt nun als neuer Bundestrainer an, um beides zu ändern: "Ergebnisse sind wichtig - für das Selbstvertrauen und den für Glauben an den neuen Weg", erklärte Nagelsmann auf der letzten PK vor seinem Debüt gegen die USA (Samstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker). "Mein Stil, Fußball spielen zu lassen, soll zu Siegen führen. Wenn er das nicht tut, dann müssen wir andere Wege finden."

Wie dieser Stil aussehen soll, umriss er in der Nacht auf Samstag ebenfalls. "Aggressiv, viele Chancen kreieren, Gegentore vermeiden, uns bisschen besser anstellen bei Umschaltaktionen des Gegners", so Nagelsmann. Kurzum: "A good way of soccer", wie der fließend auf Englisch parlierende DFB-Coach auch auf eine Frage eines US-Journalisten antwortete.

Nagelsmann will "good way of soccer", Musiala vor allem Spaß

Bei diesem schönen Fußball kommen zwangsweise zwei Top-Talente des DFB ins Spiel: Florian Wirtz und Jamal Musiala. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern saß neben Nagelsmann auf dem Podium und hatte deutlicher weniger Redeanteil. Wenn der Techniker sprach, dann kam ein Wort mantrahaft immer wieder vor - "Spaß". Angesprochen auf Wirtz, sagte der Youngster: "Ich und Flo haben eine ganz gute Beziehung, wir sind gute Freunde. Auf dem Platz haben wir immer Spaß zusammen, wir kombinieren gut und suchen uns. Wir beide haben einfach Spaß, zusammen Fußball zu spielen."

Das mit dem Zusammen-auf-dem-Platz-stehen, rief dann wieder Nagelsmann auf den Plan. "Ich habe vor ein paar Monaten mal gelesen, dass die beiden nicht zusammen spielen können, aber ich finde es eine sehr gute Idee", so Nagelsmann und schickte die Begründung gleich hinterher: "Beide haben das extreme Talent, den Ball in die Halbräume vor die Kette zu kriegen, mit Tempo aufs Tor zu dribbeln und andere Spieler einzusetzen", lobte der Bundestrainer, wollte aber noch nicht final bestätigen, ob die beiden 20-Jährigen gegen die USA ihre Kreativität tatsächlich gemeinsam ausleben dürfen.

Er soll sich nicht verkopfen, sondern der Straßenkicker bleiben, der er ist. Julian Nagelsmann über Jamal Musiala

Dass vor allem Musiala als Heilsbringer bei der DFB-Auswahl gesehen wird, soll den gebürtigen Stuttgarter nicht hemmen. "Die Hoffnungen, die Deutschland in ihn setzt, sollen ihn nicht erdrücken, sondern stolz machen", hofft Nagelsmann, der ihm noch diesen Rat mit auf den Weg gibt. "Er soll sich nicht verkopfen, sondern der Straßenkicker bleiben, der er ist. Er ist ein Riesenfußballer und hat sehr viel Potenzial in allen Bereichen."