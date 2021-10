Nagelsmann positiv auf Corona getestet

Julian Nagelsmann fehlte am Mittwoch erkrankt in der Champions League - nun ist der Cheftrainer des FC Bayern positiv auf Corona getestet worden.

Muss sich in häusliche Isolation begeben: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. AFP via Getty Images

Das teilte der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mit. Nagelsmann erwischte es demnach, obwohl er vollständig geimpft ist.

Der 34-Jährige werde nun "getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben".

Beim 4:0-Sieg in Lissabon gegen Benfica war Nagelsmann an der Seitenlinie von seinem Assistenten Dino Toppmöller vertreten worden, hatte aber von seinem Hotel aus mit seinem Trainerteam in Verbindung gestanden.

Das nächste Pflichtspiel bestreitet der FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim.