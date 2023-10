Nagelsmann plant neues Outfit und kleine Rotation

Unabhängig von Reisestrapazen und Bundesliga-Terminstress stellt Julian Nagelsmann im zweiten Testspiel gegen Mexiko die eigenen Interessen in den Vordergrund. Eine große Rotation wird es gegen Mexiko nicht geben.

Will auf viele Wechsel gegen Mexiko verzichten: Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann. Getty Images

Aus Philadelphia berichtet kicker-Chefreporter Oliver Hartmann

Die 72 Stufen, auf denen Sylvester Stalone einst als Rocky Balboa seine Trainingsläufe abschloss, hat Julian Nagelsmann - anders als einige Spieler und Mitglieder des Trainerstabes - in Philadelphia nicht persönlich besichtigt. Der neue Bundestrainer arbeitete lieber im Teamquartier in persönlichen Gesprächen mit seinem Personal daran, nach dem erfolgreichen 3:1-Auftakt gegen die USA mit einem weiteren Sieg am Mittwoch (2 Uhr MESZ) gegen Mexiko auch die zweite Stufe seiner Amtszeit erfolgreich zu gestalten.

Viele Dinge wurden schneller umgesetzt, als ich erwartet hatte. Julian Nagelsmann

"Viele Dinge wurden gegen die USA schneller umgesetzt, als ich das erwartet hatte. Aber es war erst ein Spiel, das wollen wir jetzt als Fundament nutzen", sagte Nagelsmann bei der Abschluss-Pressekonferenz am Montag in Philadelphia. Von seiner ursprünglichen Überlegung, die Startelf in größerem Maße umzukrempeln und möglichst viele Spieler aus dem 26-köpfigen Kader einzusetzen, ist der 36-Jährige abgerückt.

Rhythmus geht vor

"Wir haben in den letzten eineinhalb Tagen viel über die Startelf diskutiert. Ich habe entschieden, dass ich nicht so viel rotieren möchte, um einen Rhythmus zu kriegen", erklärte Nagelsmann und fügte an: "Wir werden nicht fünf neue Spieler auf dem Platz haben." Er wolle vielmehr sehen, "dass sich Dinge verfestigen".

Konkrete Veränderungen kündigte Nagelsmann lediglich hinsichtlich seines Outfits an. Das auffällige Holzfällerhemd, das er zum Einstand getragen hat, wird er nicht noch einmal tragen, stattdessen soll es beim RTL-Spendenmarathon für einen guten Zweck versteigert werden.

Beginnt Hummels wieder?

Welche Änderungen er hinsichtlich der Aufstellung plant, ließ Nagelsmann offen. Seine Aussagen deuteten allerdings darauf hin, dass die Dortmunder Mats Hummels und Niclas Füllkrug wie schon gegen die USA erneut beginnen werden, auch wenn ihr Arbeitgeber Borussia Dortmund bereits am Freitagabend gegen Werder Bremen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) antreten muss. "Es gibt Spieler, die können das ganz gut ab", sagte Nagelsmann und verwies auf entsprechende Erfahrungen als Bayern-Trainer mit dem Kanadier Alphonso Davies.

Dazu gehört auch die Positionierung von Ilkay Gündogan. Der Mittelfeldspieler, der noch unter Hanso Flick Joshua Kimmich als Kapitän abgelöst hatte, soll die Binde bis zur EM behalten. Eine entsprechende Frage bejahte Nagelsmann klar: "Ilkay wird Kapitän bleiben. Da ist es wichtig, nicht hin- und her zu switchen."

Müller will gegen Mexiko Wiedergutmachung betreiben

Nicht einmal Thomas Müller, der neben ihm während der PK Platz genommen hatte, wollte der Coach eine Startelf-Garantie aussprechen. Der 34-jährige Offensiv-Allrounder ist neben Hummels der einzige Verbliebene aus jener Startelf, die am 17. Juni 2018 bei der WM in Russland im Luschniki-Stadion unter Joachim Löw mit einer verdienten und wegweisenden 0:1-Niederlage gegen die Mexikaner ins Turnier gestartet waren. Eine Niederlage, die ihn noch immer wurmt, wie Müller einräumte: "Das war sicherlich der Auftakt der Periode, auf die wir in den letzten Monaten und Jahren sehr negativ drauf zurückschauen", sagte der Münchner: "Es gehört zu unserer Historie als Mannschaft, aber auch individuell."

Jetzt will Müller, den Flick nach der Katar-WM zunächst unberücksichtigt ließ und dann im September doch wieder zurückholte, an der Gegenwart und Zukunft der Nationalmannschaft mitschreiben. Ein Rücktritt aus der DFB-Auswahl sei für ihn nie ein Thema gewesen, auch nicht nach dem WM-Aus in Katar.

Solange ich Profi bin, stehe ich für Nationalmannschaft zur Verfügung. Thomas Müller

"Ich habe für mich immer entschieden: Solange ich Profi bin und bei meinem Verein tagtäglich auf dem Platz stehe, stehe ich für Nationalmannschaft zur Verfügung." Gegen Mexiko steht er vor Länderspiel Nummer 125, zumindest als Joker wird er die Marke knacken.

Deutschlands voraussichtliche Aufstellung: ter Stegen - Süle, Hummels, Rüdiger, Raum - Groß, Gündogan - Musiala, Hofmann - Sané, Füllkrug