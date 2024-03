Nagelsmann öffnet Sané die EM-Tür und kontert Kroos

Der 2:0-Achtungserfolg soll laut Julian Nagelsmann kein "One-Hit-Wonder" bleiben. Gegen die Niederlande plant der Bundestrainer mit unveränderter Startformation, und bei der EM mit dem aktuell gesperrten Leroy Sané.

Für rund 180 Millionen Euro hat sich der DFB einen Campus erstellen lassen, der in vielen Bereichen überdimensioniert ist und den Verband wirtschaftlich in größte Nöte gerissen hat. Dass der Raum für Pressekonferenzen zu klein geriet, zeigte sich am Dienstag, als sich ein Dutzend Kamerateams aufgebaut hatten und viele der rund 100 Medienvertreter und externen Besucher die Äußerungen von Julian Nagelsmann vor dem Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande im Stehen verfolgen mussten.

"Es geht darum, dass die Mannschaft an sich und diesen Weg glaubt - auch in negativen Momenten im Spiel", forderte der Bundestrainer und kündigte einen "identischen Auftritt" wie bei der couragierten Vorstellung am Samstag in Lyon an: "Wir sind eingebogen in die Straßenrichtung Heim-EM, da wollen wir weiterfahren." Diese Fahrt will Nagelsmann ohne personelle Veränderungen fortsetzen: "Ich plane, dass es die gleiche erste Elf wird wie in Frankreich."

Die Partie in Frankfurt ist das letzte Länderspiel vor der Bekanntgabe des EM-Aufgebots im Mai, und da ist die Tür noch längst nicht geschlossen. Dies betonte Nagelsmann ausdrücklich, als er auf Leroy Sané angesprochen wurde, der wegen einer Drei-Spiele-Sperre nicht dabei ist und am Wochenende von Felix Kroos, dem fußballerisch eher mäßig begabten Bruder von Rückkehrer Toni Kroos, bei BILD-TV infrage gestellt wurde.

Nagelsmann über Sané: "Er hat einen sehr guten Charakter"

"Wenn man die aktuelle Gruppe sieht, hat man das Gefühl, dass es auf zwischenmenschlicher Ebene sehr gut funktioniert. Ich weiß aber auch, dass Leroy ein unglaublich guter Typ ist. Ich habe einen sehr guten Draht zu ihm, komme super mit ihm aus", sagte Nagelsmann und kündigte quasi die Berufung des Bayern-Stürmers in den EM-Kader mit dem Hinweis auf dessen Teilnahme am Trainingslager schon an: "Wenn alles normal läuft, hat er in Weimar die Chance, in eine dann wahrscheinlich ganz gut funktionierende Gruppe reinzukommen."

Auf die Kroos-Behauptung, Sané könne man auf der Bank "nicht gebrauchen", entgegnete Nagelsmann: "Er hat eine Qualität, auf die wir generell nicht verzichten wollen und können. Und er hat einen sehr guten Charakter, aber er wird sich am Ende eingliedern müssen wie alle anderen."

Nur ein Sieg aus den letzten sechs Duellen

Von den letzten sechs Duellen gegen die Niederländer gewann die DFB-Auswahl lediglich eines - am 24. März 2019 mit 3:2 im EM-Qualifikationsspiel in Amsterdam. Ansonsten gab es drei Unentschieden und zwei Niederlagen, darunter das 2:4 im letzten Aufeinandertreffen am 6. September 2019 im Hamburger Volksparkstadion. Aus der damaligen deutschen Startelf sind nur Kroos, Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich auch am Dienstag dabei.

Bei vielen Fans im EM-Gastgeberland sind nach den vielen sportlichen Enttäuschungen in den vergangenen Jahren mit dem Frankreich-Coup die Zweifel schlagartig in Hoffnung und Vorfreude umgeschlagen. Für Nagelsmann ist das ein fast schon arg sprunghafter Stimmungsumschwung. "Ich will mich nicht von der Hysterie anstecken lassen, aber auch nicht die Euphorie bremsen. Es geht im Fußball immer darum, Dinge zu bestätigen", sagte der 36-Jährige und mahnte: "Ein One-Hit-Wonder landet man schon gerne mal." Dabei soll es aber mit dem 2:0 beim Vize-Weltmeister nicht bleiben.