Nagelsmann nimmt Neuer, Goretzka und Lewandowski nicht mit

Julian Nagelsmann bereitet sich mit seinen Schützlingen in diesen Stunden auf das am Mittwoch (20.15 Uhr, LIVE! bei kicker) steigende DFB-Pokal-Duell beim Bremer SV vor. Einige ganz große Namen werden dabei aber nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen.

Die großen personellen Entscheidungen vorneweg: Der FC Bayern wird beim bevorstehenden Vergleich im DFB-Pokal mit Fünftligist Bremer SV allen voran auf seine beiden Aushängeschilder Manuel Neuer und Robert Lewandowski verzichten.

Der deutschen Nummer 1 macht die zuletzt erlittene Kapselverletzung noch etwas zu schaffen, während der amtierende Weltfußballer wie auch weitere wichtige Kräfte einfach ob der noch anstehenden Aufgaben eine Pause erhält.



Das alles hat FCB-Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag klargestellt. "Neuer wird eine Pause kriegen", so der von RB Leipzig in diesem Sommer gekommene Trainer. "Der Fuß hat nach dem Spiel am Sonntag ein bisschen reagiert, das war aber zu erwarten und ist nichts Besonderes. Demnach wird er aber jetzt eine Pause kriegen und nicht mitreisen. Gleiches gilt für 'Lewy'. Er wird hier trainieren, weil er am Samstag und respektive mit der Nationalmannschaft noch einige Spiele in den nächsten Wochen wird machen müssen. Er wird deswegen nicht mitreisen und einfach noch einmal einen Trainingsreiz kriegen."

Goretzka, Coman und Hernandez fehlen auch

"Bei Leon (Goretzka; Anm. d. Red.) ist es auch so, dass wir einfach aufgrund unserer Erfahrung mit der Hülle und Fülle der Spiele, die da noch auf ihn warten - zum Beispiel auch noch bei Hansi (Bundestrainer Flick; Anm. d. Red.) -, dass wir die Belastung einfach ein wenig steuern und verteilen wollen", so Nagelsmann weiter. "Wir haben aber trotzdem ein stabiles Konstrukt aus Spielern. Auch wenn King (Kingsley Coman; Anm. d. Red.) noch nicht soweit ist, er hat heute nach seiner Blessur das erste Mal wieder trainiert. Auch Lukas (Hernandez; Anm. d. Red.) hat heute zwar wieder trainiert, wird aber noch keine Option vor der Länderspielpause sein. Erst danach wieder."



Doch wer läuft dann alles am Mittwoch im Bremer Weserstadion, wohin der Bremer SV ausweicht, auf? Etwa Michael Cuisance? Nagelsmanns Antwort: "Mika ist ganz normal im Kader, er wird also dabei sein. Ich kann außerdem auch sagen, wer alles spielt - ich sage es aber nicht. Ganz so leicht will ich es dem Gegner jetzt nicht machen - und euch (den Journalisten; Anm. d. Red.) auch nicht. Ihr könnt bis morgen also noch etwas tüfteln."