Nagelsmann nach Meistertitel: "Das Jahr war nicht so leicht"

Julian Nagelsmann hat in seinem ersten Jahr als Bayern-Trainer den Meistertitel geholt - als zweitjüngster Coach überhaupt. Nun gönnt sich auch der akribische Arbeiter eine kleine Pause.

Nur Matthias Sammer wurde als Trainer noch jünger Meister als Julian Nagelsmann. Der im Sommer nach München gekommene Coach hat also seinen ersten Titel mit dem FC Bayern geholt, seinen ersten großen Titel überhaupt. "Es ging alles sehr schnell, das Jahr war nicht ganz so leicht. Ich bin sehr froh, dass wir es jetzt mit dem Meistertitel gekrönt haben", so Nagelsmann nach der Begegnung bei "Sky".

Eine erste Analyse des Spiels durfte beim akribischen 34-Jährigen natürlich nicht fehlen: "Ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind verdient Meister geworden, ich bin sehr zufrieden. Wenn wir heute nicht gewonnen hätten, wäre es ein unnötiger Dämpfer gewesen. Wir müssen das Spiel früher zumachen, haben dann aber sehr gut und leidenschaftlich verteidigt."

Am Endes hieß es gegen den direkten Konkurrenten aus Dortmund 3:1 für die Bayern, die zehnte Meisterschaft in Folge war perfekt. Aus Pokal und Champions League sind die Münchner raus, somit geht es sportlich diese Saison um nichts mehr. Die richtige Zeit, um auch mal abzuschalten. "Man sollte das jetzt ein paar Tage genießen, wir haben in den letzten zwei Wochen sehr viel analysiert und aufgearbeitet. Jetzt muss man auch mal ein paar Tage alle Fünfe gerade sein lassen", sagte Nagelsmann.

Nagelsmann: "In der Meisterschaft viel richtig gemacht"

Dennoch blickte der Coach nochmal auf harte Tiefschläge zurück, wie zum Beispiel das krachende Pokalaus in Gladbach (0:5 in der 2. Runde) oder das Champions-League-Scheitern gegen Villarreal. "Das Spiel in Gladbach, wo ich zu Hause war, war hart. Auch das Ausscheiden gegen Villarreal tat weh, da haben wir uns mehr vorgenommen. Die Woche danach war extreme Tristesse", berichtete der Trainer, der aber auch die positiven Dinge heraushob: "Wir haben in der Hinrunde herausragend guten Fußball gespielt. In der Rückrunde hatten wir ein paar Schwankungen. Aber in der Meisterschaft haben wir viel richtig gemacht."

Und das endete nun eben im zehnten Meistertitel in Serie, was in den Top-5-Ligen noch keinem Team gelungen war. Der Abend in München wird nun feucht-fröhlich ausklingen. "Ich bin vorbereitet mit frischen Klamotten", lachte Nagelsmann, der vorher die ein oder andere Bierdusche überstehen musste.