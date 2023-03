Nagelsmann muss Spieler streichen - Sané wohl doch eine Option

Der FC Bayern könnte am Samstag mit voller Kapelle nach Stuttgart reisen. Julian Nagelsmann drohen unangenehme Gespräche.

In der Bundesliga hat der FC Bayern am vergangenen Wochenende mit einem deutlichen 3:0-Sieg gegen Union auf die vorübergehende Dortmunder Tabellenführung geantwortet. Auch morgen muss der Rekordmeister unter Umständen nachziehen, denn der BVB empfängt bereits am heutigen Freitag RB Leipzig zum Topspiel.

Personell ändert sich für Trainer Julian Nagelsmann vermutlich wenig. Leroy Sané hatte zuletzt bei einem Trainingsunfall "eine kleine Kapselverletzung im Sprunggelenk" erlitten, diese "sieht aber ganz gut aus, die Schwellung ist gestern fast weggewesen". Am Nachmittag soll Bayerns Nummer 10 das Abschlusstraining bestreiten, wenn die Testung vorher reibungslos läuft. "Wenn das gutgeht, ist er dabei."

Sonst sind außer den Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernandez alle Spieler an Bord, Dayot Upamecano kehrt nach abgesessener Rotsperre zurück. Also ergibt sich für Nagelsmann eine "gute und zugleich schlechte" Situation: "Wir müssen wahrscheinlich erstmalig wieder Spieler aus dem Kader streichen, das hatten wir eine lange Zeit nicht."

Jetzt aber drohen unangenehme Unterhaltungen, wenn "man Spielern sagen muss, dass sie gar nicht mitdürfen ins Hotel". Trotzdem hat es der Trainer lieber so als andersherum: "Es ist gut, in so einer heißen Phase nahezu alle Spieler an Bord zu haben."